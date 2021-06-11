 

Число погибших в ДТП с автобусом на Урале выросло до семи

11.06.2021, 7:58, Новости дня
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Число погибших в результате ДТП в Лесном (Свердловская область), где автобус с рабочими въехал в толпу, выросло до семи, сообщил пресс-секретарь минздрава региона Константин Шестаков.

«Один пострадавший умер», – передает Ura.ru слова Шестакова. Погибшей оказалась женщина. Таким образом, число жертв аварии выросло до семи.

По словам источника, знакомого с ситуацией, еще несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла утром в четверг. Изначально сообщалось о 15 пострадавших и шести погибших из-за наезда автобуса на остановку после отказа тормозов. Водителя автобуса задержали. По факту смертельного ДТП возбуждено дело. Сотрудники полиции установили личности всех погибших и пострадавших.



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