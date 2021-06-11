Махбере Дего: расследование массового убийства на скале в Эфиопии

На засушливом плато где-то в Эфиопии мужчина в форме сталкивает мертвое тело со скалы. Рядом между камней и валунов разбросаны другие трупы.

Это сцена из одного из шокирующих видео, которые стали появляться 9 марта 2021 года в телеграм-канале EthiopiaMap. На них видно, как солдаты, говорящие на амхарском, на рукаве формы одного из которых виден национальный флаг Эфиопии, сгоняют в кучу группу из 25-30 человек в гражданской одежде. Пленных ведут под дулами автоматов на вершину скалы, где их казнят.

Эти видео сняли сами солдаты (в основном мужчины и несколько женщин).

С ноября прошлого года идет война между федеральным правительством Эфиопии и повстанцами в регионе Тыграй на севере страны. Десятки тысяч мирных жителей бежали через границу в соседний Судан.

В последние месяцы из региона поступали заслуживающие доверия сообщения о резне, грабежах и изнасилованиях. Как отметил представитель ООН в разговоре с британским телеканалом Sky News, «Мы не знаем, какова ситуация в сельских районах Тыграя, и то, о чем мы не знаем, сильно нас беспокоит». Bellingcat и наши коллеги из Newsy и BBC Africa Eye геолоцировали видео казней из телеграм-канала EthiopiaMap на скале приблизительно в 15 километрах к югу от Аксума, города в охваченном войной регионе Тыграй. Ближайший к месту съемки город — Махбере Дего, возможно, последнее место, где этих людей видели живым.

Чтобы установить место преступления, мы использовали спутниковые снимки, трехмерные топографические модели и социальные сети. Чтобы понять, почему это массовое убийство произошла именно там, нужно понимать, как именно в Тыграе разразился этот кровавый конфликт.

Что такое Тыграйский кризис?

Кризис в эфиопском регионе Тыграй начался в ноябре 2020 года и дошел до полномасштабной войны.

В его основе лежат политические разногласия, возникшие после того, как в 2018 году пришел к власти премьер-реформист Абий Ахмед. Новый лидер страны объединил несколько локальных этнических партий в новую Партию Процветания. Однако Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) отказался от объединения. НФОТ, который представляет этническую группу, доминирующую в регионе Тыграй, правил Эфиопией более трех десятилетий, до тех пор, пока на фоне политической турбулентности не пришел к власти Абий.

Когда Абий отложил выборы в стране из-за пандемии COVID-19, НФОТ объявил его нелегитимным и провел в сентябре 2020 года запланированное ранее местное голосование. Это было демонстративным действием против центральной власти. Ситуация резко ухудшилась, и в ноябре 2020 года НФОТ взялся за оружие и атаковал базы федеральных войск в регионе. В ответ на это правительство Абия начало военные операции в этой провинции. Когда эфиопские правительственные войска взяли столицу региона Мекелле в конце того же месяца, Ахмед объявил о победе.

Однако война продолжала бушевать. С тех пор в нее вмешалась соседняя Эритрея, а также проправительственные ополчения из региона Амхара на юге Эфиопии.

«В первые месяцы войны отстраненные от власти лидеры Тыграя и их силы испытывали постоянное военное давление, и им пришлось перейти к более партизанским действиям. Они продолжают удерживать территорию в некоторых районах центрального Тыграя, куда они в основном бежали после взятия Мекелле правительственными силами», — пояснил Уильям Девисон, старший аналитик по Эфиопии в Международной кризисной группе (ICG).

Девисон добавил, что большую часть северного Тыграя в настоящее время контролирует армия Эритреи, в том время как амхарские группировки взяли контроль над районами на западе и юге провинции. Он также рассказал, что хотя эфиопиские федеральные силы контролируют города и дороги, Силы обороны Тыграя по-прежнему активны в сельских районах.

Проблемы и контекст расследования

Геолокация — важный элемент верификации фото и видео из зоны конфликта. Определив, где были сняты те или иные кадры, исследователи могут затем повести другие линии исследования, установить виновных и (возможно) потребовать правосудия.

Именно поэтому нужно сначала узнать, где произошло событие, чтобы потом выяснить, когда оно произошло, что, в свою очередь, может привести к ответу на вопрос, кто к нему причастен. Этот процесс, пожалуй, лучше всего представлен в расследовании «Анатомия убийства», которое провели BBC Africa Eye вместе с членами сообщества исследователей открытых источников.

Геолокация в эфиопском регионе Тиграй может быть непростой задачей. Там имеются огромные засушливые и малонаселенные горные районы, которые отличаются бедностью и слаборазвитостью, поэтому там мало компаний и организаций, которые могли бы оставить в сети цифровой след, способствующий исследованию по открытым источникам. Доступ в регион для журналистов и исследователей затруднен; кроме того, их деятельности мешают нарушения в работе интернета, распространившиеся в последние месяцы.

Учитывая эти проблемы, зачастую единственные надежные справочные материалы для значительной части региона Тыграй — спутниковые и топографические платформы. Именно эти источники позволили геолоцировать видео массового убийства.

Первые улики

Всего в канале было выложено пять видео, которые для целей этой статьи мы пронумеруем от 1 до 5. Нумерация этих видео не означает порядок их съемки, а только то, что они представляют собой пять разных видео. При первом просмотре можно найти несколько улик, которые позволили установить район поиска.

Во-первых, некоторые видно были сняты, когда солнце было низко над горизонтом. На скриншоте ниже, взятом с Видео 3, видна группа людей в военной и гражданской одежде, которые отбрасывают длинные тени:

Следующее изображение — увеличенный фрагмент предыдущего. На нем отмечена красная линия, соответствующая высоте человека, отбрасывающего тень. Скопировав красную линию и повернув ее по горизонтали, можно увидеть, что отбрасываемая этим человеком тень более чем вдвое длиннее, чем его рост.



Поскольку на этом этапе процесса исследования мы еще не знали, где были сняты эти видео, мы еще не могли провести анализ теней, чтобы определить, когда эти видео были сняты. Для наших целей на этом этапе было достаточно увидеть, что длина тени человека более чем вдвое превышает его рост, что говорит о том, что солнце было относительно низко над горизонтом. Кроме того, направление теней говорит о том, что солнце находилось справа от человека, снимавшего видео.

В этом конкретном случае даже такое нечеткое «когда» помогает нам установить «где».

Тени говорят о том, что во время съемки видео солнце либо садилось, либо вставало, то есть находилось относительно низко над горизонтом на западе либо на востоке. Это означает, что во время съемки сцены на кадре ниже оператор смотрел либо на север, либо на юг.

Учитывая это, мы приняли гипотезу, что видео было снято на скале, которая тянется с севера на юг.

Совместная работа в Google Earth Pro

Вооружившись этими исходными предположениями, мы стали искать в Google Earth Pro скалы в регионе Тыграй, тянующиеся с севера на юг.

Google Earth Pro давно является незаменимым инструментом геолокации. У этой платформы есть различные полезные функции, в том числе доступ к историческим снимкам в высоком разрешении и возможность делать пометки на карте. Эти пометки можно сохранить в файле .kmz и поделиться ими с кем угодно, что позволяет командам исследователей работать над геолокацией вместе.

Сузить круг поисков также помогают социальные сети. В течение нескольких дней после появления этих видео в сети несколько эфиопских пользователей предпололожили их связь с Махбере Дего (ማሕበረ ደጎ) — небольшой деревней к югу от Аксума. Их заявления нельзя было принимать на веру, однако с их помощью мы смогли установить примерный район, с которого стоило начать поиски (учитывая, что на различных картографических сайтах в сельской местности указаны разные топонимы).

Функция “Draw Polygon” в Google Earth Pro позволяет пользователям рисовать на карте различные фигуры, что позволило нам уточнить интересующий на район:

По мере геолокации мы поняли, что на спутниковых снимках может быть скала, с которой сбрасывали тела жертв резни. Мы также заметили, что в регионе Тыграй и, в частности, в районе поисков, отмеченном зеленым многоугольником, находятся несколько плато. Мы отметили их на карте, чтобы еще более уточнить район исследования:

Эти отметки представляют собой визуальные границы, которые позволяют определить, что вы вышли за пределы круга поисков.

Изучая плато в интересующем нас районе, мы обнаружили место, которое соответствовало некоторым деталям Видео 2 и Видео 3. Во-первых, там была скала, тянущаяся с севера на юг, что соответствовало нашей теории об ее ориентации на основании теней в Видео 3. Во-вторых, на Видео 2 оператор поправляет телефон в руках во время ходьбы. При этом в кадр попадает находящееся в отдалении характерное плато с двумя скошенными краями.

Эти особенности также видны в Google Earth Pro:

Соответствия, которые мы обнаружили в Google Earth Pro, позволяют предположить, что найденное нами место и есть место съемки этих видео. Этого достаточно, чтобы поискать другую топографическую информацию об этой местности из другого источника

Второй вариант: PeakVisor

PeakVisor — сайт и приложение, которое рисует пейзажи. Его основной аудиторией являются любители отдыха на свежем воздухе. Согласно сайту этой платформы, в ней имеются данные о более 1 000 000 гор по всему миру.

PeakVisor показал детали пейзажа, наблюдаемые на видео, более четко, чем Google Earth Pro. Это объясняется в частности тем, что PeakVisor явно обозначает рельеф черными линиями, отделяя его от фона и позволяя заметить детали пейзажа, которые плохо видны невооруженным глазом.

На PeakVisor также видно отдаленное плато с Видео 2.

Кроме того, на рендере этого района в PeakVisor так же точно видны и другие характерные элементы. На Видео 3 на пейзаже на фоне виден характерный провал в линии горного хреба, а вдали видны горные пики.

Поскольку отдаленные пики (выделены синим ниже) на видео плохо различимы, мы изменили некоторые свойства цветов с помощью приложения для редактирования изображений, чтобы они были заметны. На слайде ниже виден неотредактированный оригинал скриншота с Видео 3 и тот же скриншот после изменения яркости, контраста и уровней RGB:

Ниже предствлен вид с кадра выше в PeakVisor:

Для сравнения, некоторые из этих деталей не видны так же четко в Google Earth Pro. Это в том числе обусловлено тем, как эта платформа рендерит рельеф. Тем не менее, и провал в линии горного хребта, и горы на горизонте также видны в Google Earth Pro:

На коллаже из скриншотов с Видео 3 полностью виден тот же пейзаж, что и на PeakVisor:

Видео 1 и Видео 4

Геолоцировав Видео 2 и Видео 3, мы обратились к другим видео из этой же серии.

На Видео 1 видна группа солдат у обрыва. У их ног лежат тела около 10 человек. На видео видно, как группа солдат наблюдает за тем, как один из их товарищей сбрасывает тела со скалы.

В предыдущем разделе описано, как мы геолоцировали Видео 2 и Видео 3 в этом районе. На Видео 2 также видна группа солдат, которая стоит над телами их жертв у обрыва.

На Видео 2 есть несколько кадров, где вдали на плато, где происходят казни, видно характерное скальное образование:

Видео 4 также можно связать с местом резни с помощью Видео 2. На обоих видено видна одна и та же растительность на вершине скального образования возле обрыва, где произошла казнь:

Видео 5

Видео 5 оказалось особо сложным для геолокации. На этом видео группа из 25-30 человек в гражданской одежде сидит в окружении людей в военной форме. Видно, как солдаты лезут руками под рубашки двоих пленных.

У одного из людей в форме на правом плече виден шеврон в цветах флага Эфиопии:

Разделяя и настраивая цветовые каналы и увеличивая контрастность флагов на видео, мы смогли усилить цвета на кадре с флагом. Далее мы сравнили результаты с другими национальными флагами и с флагами регионов Эфиопии.

Следует отметить, что на форме других солдат шевроны с флагами не видны.

По другим снимкам из открытых источников можно установить, что такие нарукавные шевроны с национальным флагом носят действующие военнослужащие Вооруженных сил Эфиопии. На снимке, опубликованном 13 февраля 2021 г на официальной странице Сил обороны Федеративной Демократической Республики Эфиопия, видна группа солдат на привале. У одного из солдат на правом плече виден шеврон в виде флага Эфиопии, такой же, что и на скриншоте выше:

Мы быстро выяснили, что наше первое предположение, что Видео 5 было снято там же, где и остальные четыре, оказалось неверным. Судя по теням на Видео 5, солнце было сравнительно низко над горизонтом справа от оператора, как и на других четырех видео. Можно было бы предположить, что при съемке Видео 5 камера была направлена на юг.

Однако ни на одной из деталей пейзажа на заднем плане на Видео 5 не видно совпадения с другими четыремя видео.

После того, как мы установили, что Видео 5, по-видимому, было снято у края обрыва, который тянется примерно с востока на запад, мы стали искать такую деталь местности поблизости от места съемки остальных четырех видео.

Наше внимание привлекло место примерно в километре к востоку от места съемки остальных четырех видео. Сервис PeakVisor показывает к юго-востоку от этого места пейзаж, который соответствует кадрам Видео 5:

Ниже показаны места съемки всех пяти видео по отношению друг к другу.

Поскольку Видео 5 было снято в местности примерно в километре от места съемки остальных четырех видео, мы не можем с уверенностью сказать, что на нем сняты те же самые убийцы и жертвы. Однако по крайней мере одно лицо с Видео 5 также, по-видимому, появляется на двух других видео с другой точки. На Видео 5 на одном из людей в гражданском надета красная рубашка с длинными рукавами, а голова его покрыта белой повязкой.

На видео 3 также виден человек в красной рубашке с длинными рукавами и белой повязкой на голове. Его ведут к обрыву под дулом автомата.

На Видео 2 у обрыва между двумя другими телами видно тело человека в красной рубашке с длинными рукавами и с белой повязкой на шее.

Нажмите на ссылку, чтобы посмотреть кадр из видео. Учтите, что кадр содержит натуралистичные детали, и мы представляем его только в рамках описания нашего анализа.

Звуковые улики

Вероятное происхождение солдат можно установить по языку, на котором они общаются. Согласное Губае Гундарта Бейене, переводчику и исследователю коммуникаций в университете Орегона, который родился в Эфиопии, солдаты на видео не говорят на тигринья или арабском, которые являются основными языками Эритреи. Тигринья — это также родной язык большинства населения региона Тыграй и сторонников НФОТ.

Солдаты говорят на амхарском — государственном языке Эфиопии и родном языке народа Амхара. Гундарта, который перевел речь, слышную на видео, заявил, что судя по акцентам солдат, большинство из них — из региона Амхара и амхарский для них родной, хотя некоторые могут быть из региона Оромия (и тогда амхарский для них второй язык).

На Видео 1 и Видео 2 вооруженные люди называют своих жертв «Войяне» (амхарский: ወያኔ, тигринья: ወያነ). Это слово — особо важный признак принадлежности вооруженных людей.

Сцена, описанная в начале этой статьи, взята из Видео 1. «Мы научились жестокости от Войяне. С этим мало что можно поделать. Вот чем вы в итоге станете», — спрашивает мужчина, который снимает трупы и, согласно Гундарте, говорит на амхарском с акцентом, характерным для региона Амхара. Голос на заднем плане рекомендует облить тела керосином и сжечь их. Говорящий сожалеет, что у него нет керосина.

На Видео 2 мужчина, говорящий на амхарском с акцентом, характерным для региона Амхара, снимает три трупа у обрыва. «Как видите, это трупы Войяне. Мы уложили их здесь», — поясняет он. Вдали слышны выстрелы, он поворачивается и кричит: «Молодец! Ты герой! Такой герой! Это конец Войяне. У нас не осталось милосердия». Когда группа людей в форме уходит, еще один труп виден на земле.

Кто такие «Войяне»?

Этот презрительный эпитет, который можно примерно перевести как «мятежники», используется в отношении повстанцев или людей, которых считают связанными с НФОТ. Однако некоторые жители Тыграя используют его как повод для гордости, вспоминая восстание Войяне 1940-х годов, когда их предки восстали против императора Эфиопии Хайле Селассие.

«Это был боевой клич борьбы тыграйцев, требованиями которой была автономия или хотя бы прекращение маргинализации со стороны центральной власти», — пояснил Девисон из Международной кризисной группы (ICG).

«Выглядит похоже, что они обвиняют этих людей на видео в том, что они являются членами НФОТ. Тот факт, что этих людей подозревают в том, что они — Войяне, практически является оправданием насилия против них», — добавил Девисон.

Военное присутствие

Информации с пяти видео недостаточно, чтобы установить, когда именно они были сняты, однако есть другие улики, которые позволяют продолжить поиски.

Например, на спутниковом снимке от 20 января 2021 года видно примерно 16 автомобилей всего в 150 метрах от скалы, где происходили казни. На снимке также видно присутствие артиллерийской батареи на плато рядом с грузовиками:

По этому снимку невозможно установить, к чьим вооруженным силам принадлежат эти машины и орудия, однако ясно, что на месте резни наблюдалось организованное присутствие военных с того момента, как конфликт вошел в его нынешнюю фазу, когда Силы обороны Тыграй стали перегруппировываться в сельских районах.

Это соответствует докладу об обстановке European External Action Programme от 31 января 2021 года, где указано, что в районе Махбере Дего недавно имели место бои.

Недостающая улика

Что можно сказать о казнях на скале в тот день?

Наша геолокация подтверждает, что массовое убийство произошло в районе Махбере Дего.

Имеются свидетельства о принадлежности солдат, в частности флаг Эфиопии на форме одного из них, а также то, что они говорят на амхарском и называют своих жертв «Войяне». Эти свидетельства говорят о присутствии в Махбере Дего эфиопской армии или их союзников. Однако помимо этих косвенных свидетельств, на момент публикации только с помощью анализа открытых источников установить личности убийц оказалось невозможно.

Последней уликой могут быть репортажи с места событий из региона Тыграй, однако это остается крайне опасным.

Пока ситуация не изменится, материалы из открытых источников остаются ключевым ресурсом для документирования продолжающейся гуманитарной катастрофы в Тыграе, причем некоторые материалы публикуются самими преступниками.

«Почему бы тебе не подойти поближе и не снять?» — восклицает один из вооруженных людей на Видео 4, обращаясь к оператору. «Разве можно не снимать, как они умирают?»

Жианкарло Фиорелла выступил основным исследователем со стороны Bellingcat. Материал подготовлен совместно с Джейком Голдином (Newsy) и Альяумом Лероем (BBC Africa Eye). В исследовании также принимали участие Ник Уотерс, Карлос Гонсалес, Максим Эдвардс и @Obretix. Перевод и лингвистический анализ звуковой дорожки выполнил Губае Гундарта Бейене.