 

Мнение: О самой лучшей новости для антипрививочников и антимасочников

11.06.2021, 6:48, Разное
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Можно верить, можно не верить, но «третья волна» CoVID-19 стала реальностью, по крайней мере, в Москве. Внезапно, да?

Но даже официальная #статистика уже не в силах этого скрывать. А уж неофициально, на уровне окопной правды

Знакомые московские врачи – а это все люди, которым у меня нет оснований не доверять, – вполголоса, ибо может прилететь от руководства, рассказывают следующее.

Временные ковидные госпитали, «Сокольники» и АТЦ «Москва» уже закрыты на приём. На ВДНХ открыт последний резерв из 36 коек, 1500 заполнены, Ледовый дворец «Крылья Советов» на Сетуни – ещё места есть. По городским больницам: ГКБ №50 и №70 полностью ушли на ковид. С понедельника на ковид уходит ГКБ №15.

А ведь это – лишь самое начало.

Небольшое, как теперь выясняется, преимущество во времени, отпущенное волею Судьбы на массовую вакцинацию, оказалось растраченным впустую. Бездарно, как и почти всё, что делают нынешние власти. Которые «очень своевременно» открывают авиасообщение с Лондоном (привет тебе, британский штамм SARS-CoV-2), Веной, Люксембургом. И которые полностью провалили прививочную кампанию.

Каким бы ни был сомнительным «Спутник V», но 99,9% вакцинированным какую-никакую защиту он даёт. Это подтверждено не в России, а в Бразилии, например, где смертность от CoVID-19 идёт на спад, а показатели вакцинации намного выше, чем в РФ.

Ну, и отдельный привет антипрививочникам. Вот о них российские власти точно позаботились. Когда всё в России дорожает и месячный рост цен на продукты и услуги побил рекордный показатель с 2016 года, составив 6,02%, тарифы на услуги по рытью могил снизились на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Все довольны, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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