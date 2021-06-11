Власти Петербурга ужесточили коронавирусные ограничения

…на период ЕВРО.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил ограничения на массовые мероприятия в период проведения в городе Чемпионата Европы по футболу. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора, сообщает «Фонтанка».

С 12 июня по 12 июля число зрителей на массовых мероприятиях в помещениях Питера ограничат тремя тысячами. При этом на открытом воздухе культурные мероприятия численностью более 75 человек можно проводить только по регламенту комитета по культуре.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий согласовывать все публичные мероприятия в Петербурге с МВД и ФСБ в период проведения ЕВРО-2020.

6 июня, за неделю до ЕВРО-2020, в Петербурге был зафиксирован рекорд заражений коронавирусом за сутки с марта — 861 случай. В перддверии ЕВРО власти города также развернут дополнительные «ковидные» койки.

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Чемпионат Европы по футболу (ЕВРО-2020) пройдет с 11 июня по 11 июля. Весь месяц сборные европейских стран будут играть в Петербурге, Баку, Амстердаме, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье. Сборная РФ начнет турнир в группе B с Бельгией, Данией и Финляндией.

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