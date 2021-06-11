Валерия поддержала невестку, которую раскритиковали подписчики за неуместный пост в честь Дня Победы

Невестка певицы Валерии Лиана решила поздравить всех своих фолловеров в “Инстаграме” с Днем Победы, однако пост девушки не всем пришелся по душе. На молодую маму обрушился шквал критики, поэтому за нее решила заступиться звездная свекровь.

«Фото неуместное»

Лиана опубликовала в соцсети пост, где поздравила всех с великим праздником и отметила, что жить под мирным небом в свободной и независимой стране, создавать семьи, любить, воспитывать детей — это большое счастье. Девушка поблагодарила ветеранов и добавила, что никогда их подвиги не будут забыты.

Казалось бы, хорошее поздравление, трогательные слова. Что же так возмутило пользователей социальной сети? Оказывается, фолловеры посчитали неуместным снимок, прикрепленный к публикации. На фото запечатлен поцелуй Арсения и Лианы.

Из-за этого на девушку обрушился шквал критики. По мнению фолловеров, снимок довольно пикантный для того, чтобы прикреплять его к публикации, посвященной Дню Победы. Обычно знаменитости размещают фото в армейской форме в обстановке, более соответствующей празднику, с георгиевской ленточкой либо на фоне военной техники, инсталляций на военную тематику.

В защиту Лианы

Арсения зацепили слова хейтеров, поэтому он не выдержал и в аккаунте своей супруги заявил о том, что ему надоели «учителя жизни». Правда, парень высказал свое мнение с использованием ненормативной лексики: не смог сдержать своих эмоций.

Вскоре появился комментарий Валерии. Обратившись к сыну и невестке как «любимые деточки», она написала, что они «тысячу раз правы».

Кстати, не только артистка, но также и некоторые из пользователей соцсети не увидели в публикации ничего зазорного. Кто-то провел параллель, отметив, что таким же образом (со слезами, поцелуями) бабушки провожали на войну дедушек. Кстати, сама автор поста написала о том, что именно такой посыл и был изначально.