Мнение: Письмо: “Кофе был отвратительный”

Вот здесь как и обещала – саботаж против гендерных правил.

И ник себе автор такой взяла.

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Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Я хочу понять, как восстановиться после слива в моей ситуации.

(После любого слива восстанавливаться одинаково. Отцепиться от фигуры, фокус убрать с себя, начать прокачивать имидж, учебу, экономику)

Мне 24 года, я работаю на гос. службе. Зарплата небольшая, но работа интересная, и мне повезло вести перспективные проекты в отделе. Но после произошедшего пока в работе все валится из рук. Последние полгода я работала над имиджем: я начала заниматься с тренером в зале, похудела на 10 кг, стала чувствовать себя увереннее. Если раньше на свидания звали интеллигентные парни, которых я особо не интересовала как девушка, то сейчас со мной впервые в жизни начали флиртовать, пару раз знакомились на улице.

(Она “стала чувствовать себя уверенней”, как будто это так хорошо. В ее ситуации самоуверенность оказалась очень вредной. Лучше бы скромность развивали, а не “уверенность”)

Речь пойдет о моем коллеге Д. Он мой ровесник, пришел на работу в тот же департамент. Д из хорошей семьи: упоминал, что его отец доктор наук, мама живет заграницей, брат занимается бизнесом, а Д ему помогает после работы в министерстве. Мусульманин. Взял кредит, чтоб оплатить себе обучение в магистратуре. Внешне непримечательный, но обаятельный, постоянно улыбается и шутит, люди к нему тянутся. Поначалу я мало о нем знала – держался он обособленно, ничего лишнего не рассказывал, только изредка упоминал о себе пару фактов во время обеда, скромный.

Мы работаем в оупен-спейсе, и так вышло, что его посадили прямо напротив меня. Со временем я начала ловить на себе его долгий взгляд, он постоянно говорил комплименты и шутил, что поставит на заставку рабочего стола мою фотографию, чтобы этим взглядом меня не смущать.

(Вот и вся его инициатива, другой не будет, и этого ей оказалось достаточно, чтобы присвоить его. Она сама его разглядывала, он отвечал ей взглядом. А на ее вопросы, зачем он ее смущает, отвечал, что не хочет смущать и будет смотреть на фото. В общем легчайший флирт коллеги, еще и восточного. Не флирт, а галантность. Но автор наша воспринимала это как “шаги”, потому что не понимает разницы между мужчинами и женщинами, не осознает, что для мужчин галантность – правило и долг)

Когда я заболела коронавирусом и не пришла на работу, он прислал мне в мессенджере фото моего рабочего места и подписал: «На кого я теперь буду любоваться?». В феврале он предложил меня подвезти после корпоратива. Было уже поздно, и я могла пропустить последнюю электричку в область. Я отказалась. Я не отвечала на его шаги – мне тогда и правда казалось, что у нас ничего не выйдет. У меня никогда не было серьезных отношения, и я боялась, что такая замороженная безответно влюблюсь в обаятельного парня, за которым собираются очереди из девчонок. В итоге я уехала домой на электричке, и он спросил в мессенджере: успела ли я на электричку, завязался разговор. С того момента мы изредка стали переписываться.

(Выразил сочувствие, когда она заболела, предложил отвезти после кооператива, когда она была пьяна. Это даже для галантности – микроскопические жесты. Тем более он в курсе, что нравится ей, и будь она ему хоть сколько-то интересна, уже потащил бы ее гулять, танцевать и смотреть кино)

На работе мы перебрасывались остротами и продолжали улыбаться друг другу. Иногда он резко реагировал на мои колкие шутки, хотя шутила я так только когда замечала его флирт с другими. Например, когда я сказала “да ведь мне некому больше улыбаться, напротив меня сидишь ты”, он ответил: “когда у девушки нет выбора, это печальная ситуация”. Мне кажется, он так провоцировал меня.

(Здесь он уже отмахивается от нее и раздражается. А она не просто присвоила его, но и выносит ему мозг ревностью)

В апреле он прокомментировал мое фото в соц. сетях с концерта классической музыки: написал, что это развлечение для 70+, надо сбегать с концерта в клуб, а он подтянется туда с друзьями. Я уже ехала домой и ответила, что вряд ли приеду, но, если соберусь, то обязательно сообщу. Именно тогда я окончательно отрефлексировала, что он мне очень нравится, и, чтобы сделать шаг навстречу, пригласила присоединиться к нам с подругой в следующую пятницу как раз в это место.

(Она считает, что он сделал шаг, когда пригласил коллегу тусить с компанией. И конечно ответила шагом побольше)

Какое-то время до этого мы сидели на работе, он спросил, почему я улыбаюсь. Я ответила: тебе улыбаюсь. Д: хорошая тактика. Я: да я не понимаю, рабочая ли она. Д: да ведь если я сделаю шаг вперед, ты все равно сдашь назад. Я не нашла, что ответить – он не производил впечатление парня, который боится сделать шаг вперед – но была удивлена его наглости и прямоте. Промямлила что-то типа «ну да, ты же меня так хорошо знаешь».

(Он галантно шлангует, а она уже атакует его)

Когда через неделю мы встретились в клубе, буквально спустя 10 минут после приветствия, я увидела, как он клеит 3 девчонок и подмигивает мне. Я разозлилась и в итоге ушла домой с другом друга Д от обиды. На следующий день на работе я сыпала колкостями в сторону Д. Сейчас я вижу, что продолжала заходить сверху, хоть и понимала, что он мне сильно нравится. Я боялась своей симпатии к нему, пыталась ее подавить.

(Чтобы отвязаться от нее, он закрылся аж тремя девчонками сразу. Но она устроила ему сцену ревности и продолжала на работе. Ведет себя так, будто он – легкомысленная кокетливая барышня, а она пылкий гусар)

Он бесился в ответ: постоянно оценивал меня, в ответ на мои реплики мог сказать «одобряю», «мне нравится» (например, когда взял меня за руку), «2:0 в твою пользу». Я бесилась и огрызалась, а он говорил “ну что у тебя за дурацкая привычка тянуть одеяло на себя”. После ситуации в клубе он позвал меня «покурить» (хотя я не курила), потом объяснив это тем, что не знал, как вытащить на разговор. Д взял меня за руку (якобы чтобы прощупать пульс – вдруг я бессердечная сволочь) и стал убеждать, что у него ничего не было ничего с этими девчонками и что всегда есть шанс все исправить. Да, вот такой он наглый и резкий, девчонкам обычно нравится, но больше чем на 4 месяца их не хватает. Говорил, что у девчонок нет сердца, они переменчивые и уходят, едва найдя кого-то получше и побогаче. Наверное, я надела колпачок обманутого бедняжки, и я решила показать ему, что я не такая.

(Ему пришлось успокаивать ее и утешать. А она умудрилась надеть колпачок на парня, который склеил в клубе сразу троих. Представляете себе, какая у нее корона?)

Состоялся диалог:

Д: что мне сделать, чтобы ты чаще улыбалась?

Я: да я и так все время тебе улыбаюсь.

Д: нет, иногда ты улыбаешься, а иногда язвишь.

Я: характер у меня такой.

Д: я знаю. Характер у тебя, как у меня, ты еще свой потенциал не видишь до конца. Но нужно же уступать.

Я: я тебе не уступлю.

Д: я ведь тем более.

(Она его коллега, сидит напротив, он пытается с ней мириться, всячески обходя тему их возможного общения тет-а-тет)

Я все это от обиды сказала из-за этих девчонок, а сама таяла от его улыбки. Я знала, что он занимается боксом и пошла в ту же секцию, хотя и была там единственной девчонкой – все ради того, чтобы проводить с ним больше времени. После этого разговора спросила у парней (Д. ходил вместе с моим другим коллегой): возьмете меня с собой на тренировку? Мне нужно было больше его внимания, больше проводить времени с ним. После этого диалога он пару раз звал меня гулять во время обеда, чтобы чем-то угостить, во время прогулок пытался коснуться, погладить по коленке или потрепать по волосам, интересовался, что у меня с парнем, с которым я ушла тогда из клуба, не обидел ли этот парень меня, не пытался ли «продавить». Я отвечала: ничего, не нужно было носом щелкать. А он мне: это ты в мою сторону сейчас? Я: я вообще про него, но тебе тоже не стоит носом щелкать.

(Все в курсе, что она бегает за ним, даже на секцию бокса пошла. И при этом ей кажется, что Стесняша ищет повод прикоснуться к ней и ревниво расспрашивает про кавалеров. И посмотрите, что она отвечает ему. Опишете вектор слива?)

Я делала ответные шаги: в ответ на его угощения, я оставляла сладости на рабочем месте с запиской «мне хотелось сделать тебе приятное, спасибо за кофе/обед». Как-то в ответ он сказал: «Мне так приятно. Я наклею твою записку на монитор и теперь буду думать только о тебе». Я не придала значения этой реплике про других, не поняла ее. Во время прогулки я как-то сказала ему, что хочу пойти в тот день на бокс вместе с ним. Он улыбнулся и предложил оставить сумку на работе, чтобы вместе пойти, когда он сможет, погладил по коленке.

(Ему жалко ее)

Один раз он стал рассказывать мне про выставку, и я спросила: «слушай, я не знаю, как себя вести, мне нужно предложить, чтобы мы вместе сходили?» Он ответил: «если на то дело пошло, я тебя сам позову. Кино или театр?» Меня тогда очень смутила формулировка «если на то дело пошло», но у меня уже снесло крышу, мне так хотелось быть рядом.

(И здесь она ведет себя как мужик, которому девушка намекает, что хочет на свидание, и он вынужден делать шаг. Она уверена со своим паровозом, что он ждет от нее инициативы и не решается ее позвать. Видите, насколько плохи дела, насколько паровозы не уважают мужчин и как они в этом нелепы?)

В какой-то момент он резко стал суровым и серьезным, перестал улыбаться и разговаривать, на мои предложения вместе пообедать отвечал “спасибо, я уже пообедал”. Я не находила себе места, буквально жила несколько дней в агонии, решила поговорить с ним и выяснить, в чем причина. Я написала ему в мессенджере: «можешь уделить мне немного времени завтра?» Он ответил только спустя пару дней: «для тебя все, что угодно». Во время разговора я сказала: “Мне кажется, ты меня избегаешь. Д, если я тебя обидела или недостойно повела себя, скажи мне, пожалуйста, это в лицо.” В ответ он искренне удивился, потрепал меня по волосам и сказал: “Да чем ты можешь меня обидеть? Я не ходил с тобой на обеды, потому что соблюдал пост.” У меня тогда гора упала с плеч – его холод наконец сменило тепло.

(Он пытался от нее отвязаться. Но она так активно на него насела, что он понял – нет, отвязаться не получится)

Я рассказала ему, что собираюсь записывать подкаст, и он сказал: “если втянешься, куплю тебе микрофон, послушаем твой подкаст по дороге”, не уточнив, по дороге куда. Вообще от него всегда звучало много фраз в духе “ну, мы сходим с тобой сюда”, “я куплю тебе вот это”, хотя реальных действий он не предпринимал. Меня это выбивало из равновесия, оставляло в недоумении.

(А всего-то нужно было понять, что любые расплывчатые, беспредметные, вежливые формулировка – это мужская галантность или ответ на ее щипцы. Здесь давно уже второе)

Но к тому моменту я уже настолько была влюблена, что совсем не анализировала происходящее. Я молчала, не задавала вопросов – в общем, была, как сейчас понимаю, реактивной рыбой. Не понимала, что происходит и что ему нужно.

(Она думает, что была рыбой, а до рыбы ей сто верст по льду на собаках и оленях)

Он знал, что меня выселяют из съемной квартиры, и во время разговора предложил помощь с переездом. Я сначала по привычке сказала, что со всем справлюсь сама (мне не хотелось его напрягать, потому что я видела, как он устает), но он предложил помощь повторно.

(Он узнал это из сводки новостей, а не она ему жаловалась неоднократно)

Когда он приехал в день переезда помогать перевозить вещи, на его лице была теплая, привычная улыбка. Я приготовила пасту, чтобы как-то отблагодарить его за переезд, но, оказалось, что его пост еще не закончился. Мы сидели так близко, мне ужасно хотелось до него докоснуться, и в какой-то момент он сам спросил: могу ли я тебя поцеловать? Я не поняла, как он стал снимать с меня обувь, раздевать меня, целовать. Мне казалось глупым набиванием цены сопротивляться – я же знала, что была в него влюблена, я хотела близости с ним. Я сказала: прости, я тебя подставила, но ты мой первый мужчина. Он стал меня уговаривать, говорить, какая я красивая и сексуальная. Он был нежным, аккуратным, мы потом еще долго лежали в обнимку, и он говорил «я думал, что у меня нет сердца, как хорошо, что это не так». Рассказывал про свою семью. Я не сомневалась в его искренности.

(Про приставания и уговоры она врет. Если он и “уговаривал” ее, то тогда, когда оттолкнуть ее уже было поздно, она уже попросила у него прощения, что “подставила” и что ему придется лишить ее девственности. Она не хочет честно оценить, что заманила его домой, села поближе, дышала ему в губы и ему пришлось предложить ей поцелуй. Ей хочется считать, что он растлил ее)

Мы стояли в обнимку на балконе, и он спросил:

Д: ты была на крыше своего дома?

Я: нет

Д: ну значит поднимемся еще.

От него все время звучали какие-то планы, и я была так счастлива, потому что ужасно хотела быть рядом. Но несмотря на это, я боялась дать полную волю чувствам. Когда он спросил после секса, о чем я думаю, я не нашлась, что ответить, мне казалось, что мое тело и мое лицо говорят за меня. Мне кажется, он хотел оставить меня с ощущением, что это я недолюбила его, и поэтому все разрушила.

(Парень не смог отказать ее напору, но ей мерещатся его коварные манипуляции)

На следующий день он спросил, как мое самочувствие и пожелал хорошего дня. Потом он взял отпуск на работе, и мы практически не переписывались. Я списывала на то, что он занят делами брата, да и не было у нас привычки активной переписки – мы в основном общались на работе или во время обеденного перерыва.

(Он взял отпуск за свой счет и сбежал)

Я сама предложила ему встретиться на неделе. Я надеялась, что мы сходим куда-нибудь поужинать, но он ответил поздно вечером, что едет ко мне и будет через полчаса. Честно говоря, я уже в эту встречу почувствовала что-то не то. Мы занимались любовью, но он был как будто отстранен, и на мои “я скучала”, на все проявления нежности отвечал, как будто на автомате. Это был мой второй секс в жизни, и я терялась – я не понимала, что отвечать, когда он спрашивал, как и что мне нравится, хорошо ли мне с ним, что я хочу попробовать. Мне все было хорошо, потому что я была влюблена до беспамятства. Но меня обидело и задело, когда он сказал, что я молчу, его это убивает, должна же быть какая-то кнопка у меня.

(Он считал своим долгом, прежде чем бросит ее, сделать ей приятно, раз уж оказался ее первым мужчиной, он искал к ней подход, ради этого и приехал второй раз)

Напоследок он поцеловал меня и сказал: “такая ты сонная, только не выбегай провожать меня до 1 этажа в таком виде (я была в одной рубашке). На связи.” И после этого он пропал. Просто перестал отвечать на мои сообщения, а на работе делал вид, что меня не существует, прятал глаза и не разговаривал. Я писала: все у тебя в порядке? Я переживала, зная, что он водит мотоцикл. Хотя в глубине души я, наверное, понимала, что дело не в мотоцикле, и все у него на самом деле без меня хорошо – я стала в тягость.

(Она стала в тягость давно, сразу, как влюбилась. Сразу, как только у нее распахнулась хлеборезка и она решила его завоевать и взять, она стала ему в тягость)

На мое сообщение “я так скучала, ну неужели ты не мог найти минуту, чтобы написать, что у тебя все ок” он ответил: “дурак, не спорю”. Я понимала, что это конец, но я хотела знать причину, я не могла остановиться и спрашивала, почему ты не мог сказать мне все как есть в лицо, а он продолжал молчать.

(Она и раньше его тоже прессовала)

Наверное, я не могла поверить, что он так поступил, зная, что был моим первым мужчиной, и что для меня это не был просто секс с чуваком из клуба. Сейчас понимаю, что я сливала свою фигуру в попытках получить объяснения.

(Здесь у нее не только слив, но и косяк, как вы видите. Она гневается на него за то, что он негодяй)

В итоге он ответил: «Никакой причины нет. Никто не делает вид, что кого-то не существует. Мы как общались раньше, так и будем общаться.» Я понимала, что он меня уже бросил, но мне хотелось поставить точку в этой истории, и я написала сообщение в мессенджере о том, что не хочу как раньше общаться, я ему больше не доверяю, не обижаюсь, но мне это не нужно все. Он снова не ответил, но на работе повеселел, и было видно, как ему радостно, что я сама написала, и больше не нужно думать, как от меня избавиться.

(Она понимает, что он хотел избавиться. Но почему же она описала эту историю так, будто не понимает, как думаете?)

На следующий день он стал на меня снова смотреть, с любопытством, соблазнительно. Я повелась на эту провокацию. Я сидела и смотрела ему в глаза, не отрывая взгляд, а он смотрел в ответ. Я не выдержала и сказала: Д, у тебя есть последний шанс закрыть эту ситуацию, скажи мне, пожалуйста, почему так произошло, почему ты сразу не написал мне? Он ответил, что ему нечего мне сказать. Да, вот такой он мудак и манипулятор, без сердца и без чувств.

(Ей кажется, что он смотрит “соблазнительно”, когда он смотрит без угрюмости и тоски, обычно)

Желает мне всего хорошего. Но взгляд у него при этом был теплый, как раньше. Намекнул, что, если я хочу, мы можем продолжить встречаться в режиме «только секс». Я сказала, что не хочу. Он улыбался, говорил: хорошо выглядишь, мне приятно, что ты мне улыбаешься, таким теплом от тебя веет. Видно было, что он продолжает играть свою роль. Колко от его слов, потому что мне на самом деле было больно, а не тепло. По дороге домой я написала ему: «чувств у меня больше нет, объяснений искать не буду. Твой кофе (он угостил меня кофе), был отвратительный, но спасибо». Заблокировала и удалила его. Прошло 2 недели – ни он, ни я больше не общались.

(Он пытался разрядить обстановку, но блокировке он скорее всего еще больше рад)

Все эти дни его молчания я не могла выдержать напряжения: я начала курить, я физически находилась в какой-то агонии, не могла ни на чем сосредоточиться, не могла ходить на работу, видя там его. Мы обсуждали ситуацию с психологом – становилось легче, но ненадолго, его провокация меня добила. Я плакала целыми днями несколько недель, пока до меня не дошло, что не виновата в том, что он ушел, что никаких чувств с его стороны нет и нужно подумать о своем восстановлении. Я не жду, что он захочет со мной отношений (я боюсь его и той боли, которую я испытала), но я хочу увидеть, что я делала неправильно и как избежать подобных ситуаций в будущем.

(Прежде всего надо прекратить обсуждать ситуацию с психологом и плакать над ней. Надо перестать думать об этом, тут нечего думать. Надо перестать страдать по нему и страдать от слиииива, слив от этого только вырастет. Надо отцепиться и срочно заняться делами, опереться на себя, погрузиться в работу, и ничего в течение месяца не думать о произошедшем. Вы были самоуверенной, автор. И вам надо постараться никогда больше не смотреть сверху на мужчин, которые вам нравятся, надо уважать их право инициировать сближение или не инициировать, если вы им не нравитесь)

Спасибо!