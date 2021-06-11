Мнение: Обсуждение Белоруссии в Европарламенте

Кульминация обсуждения Белоруссии в Европейском парламенте. Солирует представитель Польши.

Видео настолько прекрасно, что не требует дополнительных комментариев.

PS. По итогам обсуждений в Европарламенте постановили потребовать от руководства ЕС ввести новые санкции против Белоруссии и отключить ее от SWIFT.

В России по этому поводу заявили, что Белоруссию не бросят и при необходимости, помогут белорусским производителям с доступом на российский рынок.

Как сегодня заявил посол РФ в Минске, по экономической интеграции согласовали налоговую дорожную карту (что уже прогресс – ее несколько лет не могли согласовать), а вот дорожную карту по энергоносителям пока нет – торг и согласования продолжаются. Чем больше дорожных карт согласуют и примут, те громче будет крик в Европе.

—