 

Мнение: Обсуждение Белоруссии в Европарламенте

11.06.2021, 4:18, Разное
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Кульминация обсуждения Белоруссии в Европейском парламенте. Солирует представитель Польши.

Видео настолько прекрасно, что не требует дополнительных комментариев.

PS. По итогам обсуждений в Европарламенте постановили потребовать от руководства ЕС ввести новые санкции против Белоруссии и отключить ее от SWIFT.
В России по этому поводу заявили, что Белоруссию не бросят и при необходимости, помогут белорусским производителям с доступом на российский рынок.
Как сегодня заявил посол РФ в Минске, по экономической интеграции согласовали налоговую дорожную карту (что уже прогресс – ее несколько лет не могли согласовать), а вот дорожную карту по энергоносителям пока нет – торг и согласования продолжаются. Чем больше дорожных карт согласуют и примут, те громче будет крик в Европе.

Источник: Colonel Cassad



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