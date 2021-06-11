 

Байдена раскритиковали за «нецензурную» оговорку о британских ВВС

11.06.2021, 4:14, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден, выступая перед американскими военными на базе Милденхолл в английском графстве Саффолк, неправильно произнес аббревиатуру RAF – Royal Air Force (Королевские ВВС Великобритании), сообщают британские СМИ.

Вместо «RAF» Байден сказал «RFA». Daily Express назвала его ошибку «грубой», «серьезной и постыдной оплошностью». Издание полагает, что первая зарубежная поездка Байдена как президента США началась с «непростительного старта», передает ТАСС.

Daily Mail напомнила, что Байден «известен тем, что во время выступлений или ответов на вопросы допускает ошибки, путается или даже отвлекается». Издание не исключает, что очередная «оплошность может вызвать опасения по поводу умственных способностей Байдена». При этом Daily Mail указывает, что перед выступлением и «досадной оплошностью» супруга президента США Джилл Байден предостерегла его: «Джо, будь внимательнее!».

Произнесенное Байденом «RFA» может в зависимости от контекста переводиться как аббревиатура вспомогательного Королевского флота или обозначать акроним нецензурного выражения, передает РИА «Новости».

В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о РФ пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России. Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.



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