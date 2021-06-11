Худрук МХАТ признался в хайпе на Бузовой и Сталине

Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить певицу Ольгу Бузову в спектакль об Иосифе Джугашвили (Сталине), сообщил худрук театра Эдуард Бояков.

«Конечно, мы хайпанули, безусловно», – сообщил он, отметив, что «сработал комплект факторов»: «новый МХАТ, новая репертуарная политика», «Сталин как тема» и, «конечно, Ольга Бузова». По его словам, «этот треугольник, достаточно сложный, сработал».

Бояков заявил, что в спектакле «Чудесный грузин», который показывает молодость и становление Сталина, нет однозначных оценок, зато присутствует «важнейший разбор этических обстоятельств», передает РИА «Новости».

«Можно ли пожертвовать своей любовью ради революции?… Можно ли обманывать людей? Можно ли играть в политические игры, как это делает Бэлла Шанталь? Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?» – сказал Бояков, добавив, что «поэтому Ольгу Бузову и позвали», она может стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса».

Бояков рассказал, что принял однозначное решение об утверждении Бузовой на эту роль после встречи с ней, увидев «ее энергию», возникли «резонанс, эмпатия». По его словам, Бузова с большим уважением отнеслась к устоям театра.

В свою очередь, Бузова заявила, что для нее постановка станет главной премьерой: «Это главная премьера года, не побоюсь этих слов. Для меня это главное событие этого года и, возможно, даже жизни, потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральный вуз, мама мне не разрешила. Вот сегодня на ваших глазах моя мечта <…> реализовалась», –передает ТАСС.

Напомним, Бузова сообщила, что стала актрисой. Она готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького, где сыграет в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина.