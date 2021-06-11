Овен – “Император”, Близнецы – “Влюбленные”: какая карта Таро соответствует вашему знаку зодиака и что она означает

Карты Таро всегда имели много общего с астрологией. Например, четыре масти Таро представляют каждый из астрологических элементов (пентакли – Земля, жезлы – Огонь, мечи – Воздух, кубки – Вода), а большинство главных арканов соответствуют определенным планетам и, следовательно, определенным звездным знакам. Наличие карты Таро, представляющей ваш знак зодиака, дает вам поддержку, и эта карта помогает разобраться в собственной личности и узнать о сильных сторонах вашего знака.

Овен: “Император”

Овен – лидер, ему нравится брать все под свой контроль, быть впереди, руководить, командовать и направлять других людей к своей собственной цели. И “Император” прекрасно отражает эту сторону природы представителей знака.

“Император” дает вам способность сохранять светлую голову, когда другие поддаются эмоциям; проявлять мужество и отвагу, необходимые для того, чтобы вдохновлять людей.

Ищите лидерские роли и реализуйте свой потенциал.

Телец: “Жрец”

“Жрец” – это духовный и мудрый гуру, который умеет взаимодействовать с высшими силами и стихиями. “Жрец” вдохновляет других жить более полноценной жизнью. Потому и неудивительно, что Тельцы настолько креативны.

Когда вы не ленитесь и чего-то по-настоящему хотите, вы можете стать невероятно умелым и создавать вещи, которыми остальные будут любоваться и восхищаться. У вас отличный вкус, который помогает вам творить и делать этот мир прекраснее. Вы считаете вдохновение одним из главных подарков Вселенной и радуетесь каждой посетившей вас идее. Продолжайте творить.

Близнецы: “Влюбленные”

Карта “Влюбленные” часто неправильно истолковывается. Многие люди думают, что это просто романтика, но она сложнее и глубже, чем поверхностная любовь и страсть. По этой причине многие люди думают, что вы понятная открытая книга, когда они встречают вас… Но в действительности вы гораздо сложнее.

“Влюбленные” отражают разделенные чувства, решения головы против сердца, способность видеть обе стороны всего и ценить множество вариантов.

Эта карта приносит вам вашу сложность, гибкость и независимость. Стремитесь к разнообразию и многозадачности в жизни и делитесь своими знаниями.

Рак: “Колесница”

На самом деле карта отражает внутреннюю часть вас, которую многие могут не осознавать. Вы наделены силой инициативы, честолюбия и стремления. В глубине души вы знаете, куда идете по жизни, и горе тому, кто встанет у вас на пути. Стремитесь найти свою цель в жизни и свернуть горы, чтобы достичь ее.

Лев: “Сила”

Лев обычно и изображен на этой карте Таро, поэтому ничего неожиданного в этом союзе нет. На более глубоком уровне, однако, это отражает ваш величайший дар – внутреннюю силу. Вы не только внешне храбры и уверены в себе, но и обладаете огромными запасами более мягких оттенков силы: состраданием, стойкостью, сочувствием, умением защищать. Вы всегда заступаетесь не только за себя, но и за других. Вы из тех людей, к которым люди обращаются, когда наступают трудные времена. Вы воспитываете людей через боль. Стремитесь защитить неудачников в этом мире и взять их под свое крыло.

Дева: “Отшельник”

“Отшельник” – это карта, говорящая о серьезном отношении к себе и своей жизни. Эта конкретная карта Таро относится к вашей жизненной задаче и характеризует вас как мастера сосредоточенности, имеющего серьезный взгляд на жизнь. Вы ожидаете определенных стандартов и обязательств. У вас есть ожидания, и они самые высокие для вас. Вы сверхнадежны, и ваша дисциплина может поднять вас на большие высоты. Вы готовы идти выше и дальше. Ищите возможности делать то, что другие не хотят или не могут.

Весы: “Правосудие”

Наличие на карте астрологического символа Весов заставляет “Правосудие” покровительствовать представителям знака. Однако здесь есть и более глубокий смысл, и это ваша любовь к справедливости и равенству. Для вас важно, чтобы все было сбалансировано и открыто, прозрачно и одинаково. Вы любите взвешивать свои возможности и возможности других людей и гордитесь тем, что следуете этическому пути. У вас стальной ум для анализа и объективной оценки. Стремитесь к справедливости во всем и помогите уравновесить весы справедливости в этом мире.

Скорпион: “Смерть”

“Смерть” – это карта Таро, которая всегда пугает людей, но она не о реальной смерти, а о трансформации и смене циклов жизни, о возрождении и перерождении, о бесконечном круге бытия. Все начинается и заканчивается естественным чередом, который также соответствует влиянию вашей правящей планеты Плутон.

Таким образом, потаенная человеческая природа очаровывает вас. Вы смело смотрите на то, от чего другие отводят глаза. Мир нуждается в вашем мужестве и стойкости, без которых вокруг давно воцарилась бы тьма. Ищите истину, вплоть до самого глубокого, темного дна вещей, и помогите остальным понять ее.

Стрелец: “Умеренность”

“Умеренность” – это отличное отражение вашей внутренней стойкости и мужества смотреть в лицо жизни и принимать ответственность. “Умеренность” – это равновесие, обретение новой нормы, когда экстремальные обстоятельства сбивают вас с ног. Вы очень жизнерадостный человек, вы берете на себя ответственность за свои ошибки, упорно трудитесь, чтобы исправить их и восстановить здоровый баланс. Ищите свои пути, продолжайте бунтовать против несправедливости, но всегда помните о своей истинной сути, и пусть это будет вашим компасом в жизни.

Козерог: “Дьявол”

Карта “Дьявол” связана с Сатурном, который является вашей правящей планетой и, следовательно, определяет вашу тотемную карту. Она часто говорит об искушении, дурных привычках, следовании по пути наименьшего сопротивления, но в то же время вы образец самоконтроля, дисциплинированный человек, и к вам применима не эта часть значения карты.

То, что “Дьявол” приготовил для вас, – это его послание о том, что мы все на 100 % свободны и на 100 % ответственны за то, чтобы жить так, как мы решаем. Мы свободны делать все, что угодно, но также и имеем обязательство отвечать за свой выбор и его последствия. Вы достаточно сильны и стойки, чтобы взять на себя всю тяжесть всего, что вы решите сделать. Вы индивидуальность. Ищите путь, по которому вы созданы пройти, и подавайте пример другим.

Водолей: “Звезда”

Вы, словно персонаж из космоса, полны сумасшедших идей, ваши проблемы всегда глобальны, у вас множество ликов и личин. Большинство Водолеев обожают авиацию, одержимы космическими путешествиями, изобретениями и инновациями (через их правящую планету Уран). Ваш разум может путешествовать далеко за пределы обыденных забот планеты Земля. Звездная карта Таро говорит о желаниях, больших надеждах, сбывшихся мечтах и показывает безграничную природу вашего потенциала как личности. Вы можете, если вложите в это свой ум и страсть, изменить мир к лучшему, потому что вы прирожденный гуманист. Стремитесь изобрести решение больших проблем нашей планеты.

Рыбы: “Луна”

Ваша связь с Луной представляет вашу интуитивную и психическую природу, скрытые эзотерические и целительские навыки, которыми вы обладаете в изобилии. Луна в колоде Таро – это карта, значение которой связано с тайнами и иллюзиями, со всем, что лежит под покровом реальности, что невидимо для других. Вы видите других людей и, возможно, знаете их лучше, чем они сами понимают себя. У вас есть инстинкт, который помогает вам распознавать правду, чувствовать, что происходит на самом деле, и даже предвидеть то, что может произойти. Ищите духовные практики, чтобы раскрыть свои экстрасенсорные способности.