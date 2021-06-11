Мнение: Социалист Кастильо стал президентом Перу

На выборах в Перу с отрывом в менее чем 1% победил левый социалист-профсоюзник Педро Кастильо, шедший под лозунгами реформ в пользу беднейших слоев населения ("Слишком много бедных в богатой стране" (с) Кастильо) и обещавший переписать под эти задачи Конституцию страны. Кандидат от поддерживаемых США неолибералов Кейко Фухимори (дочь бывшего президента Перу) пока что оспаривает победу Кастильо (США конечно же поддерживают обвинения в том, что выборы были сфальсифицированы в пользу Кастильо), так как общий отрыв незначителен. Стоит отметить, что опросы до выборов сулили победу Фухимори, но что-то пошло не так. Видимо опросы оказались с подвохом.

Кастильо уже поздравляют другие лидеры Южной Америки – Аргентина и Боливия уже признали победу Кастильо (причем Аргентина сделала это еще до оглашения официальных результатов), победу которого увязывают с очередным "розовым приливом", который переживает Южная Америка.

Сам Кастильо стремительно поднялся в политику будучи обычным сельским школьным учителем, который организовывал протесты и забастовки учителей (при этом, успешные забастовки, которые заставляли правительство идти на уступки учителям), что позволило ему стать одним из лидеров профсоюзного движения Перу и заручится поддержкой большей части левых сил страны. Кастильо участвовал в организации протестов против фашистского переворота в Боливии и считает правительство чавистов в Венесуэле демократическим.

В общем, в "лучших домах" он заранее нерукопожат.

По убеждениям Кастильо типичный левый социалист-оппортунист, который лавирует между левым флангом и центром. Коммунистом себя не считает, что не мешает ему сотрудничать с коммунистическими движениями Перу. (правые постоянно обвиняют его в том, что он хочет построить в Перу коммунизм, но тут они прямо скажем преувеличивают). Кастильо верующий католик и как говорят, не очень любит гомосеков, что вызывает критику слева. Так что там не все так однозначно.

Перу достаточно сильно повезет, если Кастильо сможет организовать такие же реформы, которые провел Моралес в Боливии (возьмет под контроль недра страны и снизит контроль иностранных корпораций над экономикой Перу). Тут стоит отметить, что большинство в парламенте у противников Кастильо, так что даже победа на выборах президента Кастильо ничего не гарантирует и впереди его ждет много борьбы, особенно учитывая заявленные цели – национализацию стратегических ресурсов Перу и проведение аграрной реформы в пользу малоимущих крестьян. Тем не менее, нельзя не отметить, что социалисты в Южной Америке снова смогли прийти к власти через выборы (после победы Арсе в Боливии и поражения социалистов на выборах в Эквадоре).

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