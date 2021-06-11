Не следует поливать чаще, чем обычно: 7 советов по уходу за газоном в жару

Когда на улице солнечная и теплая погода, очень приятно находиться на природе и проводить день в саду. Можно интересно и весело провести время на зеленой лужайке. Однако жара приносит с собой и некоторые негативные стороны. Это может привести к засухе, и трава на газоне становится сухой и коричневой. Вот несколько правил относительно того, как правильно ухаживать за газоном и обеспечивать его полив.

Процесс роста

Многие считают, что в теплую погоду нужно поливать газон намного чаще, чем в холодную. Однако здесь все зависит от роста травы. Из-за холода зимой процесс роста полностью прекращается, поэтому полив осуществлять не нужно.

Также процесс роста останавливается при температуре выше 25 градусов. Это означает, что не нужно часто поливать газон во время аномальной жары. Лучшим временем для полива травы является весна, когда температура почвы начнет повышаться. В это время растения начинают расти. Оптимальная температура для роста составляет 14-22 градусов.

Не стоит поливать в жару

Не рекомендуется производить полив в тот период, когда уже взошло солнце. Капли воды действуют на траве как увеличительное стекло. Несмотря на то что трава жесткая и может справиться со многими вещами, однако солнце может повредить другие, рядом расположенные растения.

Ежедневно проводить опрыскивание

Многие считают, что в теплую погоду лучше всего поливать газон ежедневно. Однако это не так, ведь лучше не проводить слишком частый полив. Лучше всего дать распылителю поработать намного дольше, примерно 30 минут.

Таким образом, трава будет полита достаточно хорошо и не придется поливать газон в течение нескольких дней после этого.

Низкое давление

Лучше всего поливать газон, используя при этом низкий напор воды. Это позволит имитировать естественный полив травы при помощи дождя. Газонная трава будет расти очень хорошо и не будет сильно сохнуть при сильной жаре.

Подготовка

Желательно правильно подготовить газон до наступления жары. Для этого примерно за 14 дней до наступления жаркой погоды нужно начать понемногу поливать газон. Если начать полив в период сильной жары, то это уже будет достаточно поздно. Полив желательно начинать еще весной, когда на улице установится стабильная плюсовая температура. Это позволит обеспечить более простой уход за травой в жару.

«Ленивая» трава

Трава может быть «ленивой», если поливать ее слишком редко, используя для этого небольшое количество воды. Все это по причине того, что растения группируются в одном, наиболее удобном для них месте.

Если ежедневно поливать траву, то вода будет оставаться на почве и корням не придется глубоко врастать в поисках воды. В итоге будет развиваться здоровая корневая система, и трава вырастет красивая и зеленая.

Желтая трава

Желтый цвет травы совершенно не означает, что она погибает. На самом деле газон может на протяжении длительного времени обходиться без воды. Если трава станет черной, то она действительно погибла. Желтый цвет и текстура, напоминающая сено, не указывает на серьезную проблему, так как корни остаются живыми. После дождя или полива снова отрастет зеленая трава.