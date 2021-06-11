Члены винницкой облорганизации “Голоса” заявили о выходе из партии, в политсиле отреагировали

Заявление, подписанное 15 членами политсилы, опубликовали на странице ячейки в Facebook.

Они, как и представители черновицкой облогранизации, заявили об узурпации власти со стороны руководства партии.

“По просьбе [нынешней главы партии, нардепа] Киры Рудик перед местными выборами устав партии изменили на такой, где значительно расширялись полномочия председателя партии. Это изменение подавалось как временное, на три месяца, однако после местных выборов Кира Рудик заблокировала возможность возвращения к старой редакции. Этот человек сейчас, по сути, единолично контролирует все административные, кадровые и финансовые ресурсы партии “Голос” и использует их в личных целях”, – говорится в заявлении.

Члены областной организации заявили о партийном рейдерстве, игнорировании заявлений территориальных ячеек, которые требовали провести внеочередной съезд, и кулуарных переговорах Рудик с Офисом президента.

“Приходится констатировать, что такая позиция руководства партии противоречит нашим целям и ценностям. Мы не хотим ассоциировать себя пока с этой политической силой. Несмотря на все наши попытки остановить процесс распада партии и начать конструктивный диалог, руководство партии продолжило действовать неприемлемо, изменяя тем ценностям, которые декларировала партия. Поэтому мы, команда винницкой областной территориальной организации, вынуждены единогласно заявить о выходе из политической партии “Голос”, – сообщили они.

https://www.facebook.com/golos.vinnytsia/posts/1043308226417254

Сайт партии проинформировал, что в составе винницкой облорганизации 29 человек, заявления о выходе в виде скан-копий подали 15.

“Согласно процедуре выхода из партии, должны поступить оригиналы письменных заявлений. Заявлений от руководителей этой ячейки не поступало”, – сообщили в политсиле.

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

22 марта 2021 года нардеп Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

9 июня нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. Кроме нее, это могут сделать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Лозинский, Наталья Пипа, Стефанишина, Устинова, Цабаль, Андрей Шараскин, Юрчишин.

10 июня черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы, а Устинова заявила о рейдертсве в партии со стороны Рудик и зачистке “неугодных” перед съездом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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