 

В России хотят запретить работу крупных магазинов по ночам и в выходные

11.06.2021, 2:34, Разное
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил изменить время функционирования крупных торговых сетей. По его мнению, работа магазинов в России должна быть ограничена в ночное время и по выходным дням.

Как пояснил Кутепов, эта мера позволит сбалансировать конкуренцию между крупным бизнесом и представителями малого и среднего предпринимательства. Сенатор отметил, что небольшим производителям с трудом удается попасть со своим товаром на полки торговых сетей.

В Совфеде полагают, что изменение времени работы крупных магазинов откроет возможности для организации нестационарных торговых точек и ярмарок. Кроме того, такой шаг должен привести к развитию мобильной торговли и розницы производителей, передает издание “Известия”.

Многие эксперты скептически отнесли к идее Кутепова. Советник вице-президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Любовь Арапова считает, что ограничение работы магазинов повлияет на цены. Торговые сети будут перекладывать рост издержек на конечную стоимость продуктов.

Отметим, что пандемия коронавирусной инфекции сильно ударила по малому и среднему бизнесу в России. Во время карантина работа магазинов была ограничена.



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