 

Общество “Знание” проведет квиз-марафон ко Дню России

11.06.2021, 2:34, Разное
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Принять участие в квиз-марафоне можно из любой точки России. Для регистрации нужно собрать команду и отправить анкету на официальном сайте мероприятия.

В День России 12 июня общество “Знание” в формате онлайн проведет отборочный этап. На финал отправятся только пять человек из команды.

Соревнования можно посмотреть в официальной группе общества “Знание” в соцсети “ВКонтакте” и на странице мероприятия. Онлайн-трансляции будут вестись из московской студии.

Участникам предстоит ответить на вопросы о культуре, истории и достижениях России. Одни задания рассчитаны на чистое знание, другие – на сообразительность и умение мыслить.

Полуфинал пройдет 19 июня в очном формате. В нем примут участие 500 команд, набравших наибольшее количество баллов.

Финал состоится 26 июня в Москве в рамках фестиваля «Россия – страна возможностей». За главные призы поборются 100 сильнейших команд по пять человек.

Победители получат возможность путешествия в самые красивые и интересные места России – в Карелию, на озеро Байкал, плато Путорана, Камчатку, Алтай.

Все участники получат баллы программы «Другое Дело». Финалисты — 2000, полуфиналисты — 1000, а участники — 500 баллов.

Их можно обменять на ценные бонусы от партнеров: автограф космонавта, подписка на онлайн-кинотеатры, билеты на Чемпионат Европы по футболу, посещение Байконура, стажировки в ведущих российских и международных компаниях.



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