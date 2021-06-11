Ольгу Романову обвинили в трансфобии

Журналистка и исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова подверглась резкой критике в Сети за «трансфобную» шутку.

«Юрец (Yuri Borovskikh) в светлой печали. Лето, говорит, в Берлине хорошее. Но с подвохом. Девушки оголяются. Но никогда не знаешь, как давно она девушка. И до конца ли. В буквальном смысле. В общем, в Польшу поехал, там надежней», – рассказала Романова в Facebook.

В ответ на критику Романова пояснила, что для нее, «убогой традиционалистки, важны сигналы: «осторожно, я не твой». В ее «традиционном мире таким сигналом было обручальное кольцо», сообщила она. «Да, мы можем вместе замутить, без проблем, но меня заранее это не устраивает. Поэтому лучше я не буду. Этот пост – про проблему отсутствия новых сигнальных систем», – отметила Романова.

В комментариях Романову обвинили в том, что ее «сигналы оказались гнилыми» и «даже гнилостными», назвали «трансофобкой». О ее заявлении обещали «рассказать в комьюнити русских трансфрауен в Германии».

Также Романовой заявили: «Какая разница, если сейчас это девушка». Пользователей опечалило, что «чьи-то трансфобные мыслишки перепечатываются Ольгой Романовой». В одном из комментариев говорится: «Весело тем, чья эмпатия не дотянулась до транс-людей, которых ваш пост называет неполноценными». Кроме того, у Романовой спросили: «Что же делать? Неужели опять нашивать звезду?».