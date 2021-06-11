Байден подарил Джонсону велосипед

Президент США Джо Байден и глава британского правительства Борис Джонсон обменялись подарками, сообщают информационные агентства.

Байден подарил премьеру Великобритании, часто совершающему велопрогулки, американский велосипед и шлем. Джонсон подарил Байдену фотографию мурала, нарисованного Росс Блэр в Эдинбурге в честь американского борца за права чернокожих Фредерика Дугласа. Жена Байдена Джилл получила в подарок первое издание сборника рассказов «Яблоня» английской писательницы Дафны дю Морье, а супруга Джонсона Кэрри – кожаную сумку-тоут, изготовленную женами военнослужащих США, и президентский шелковый шарф, передает ТАСС со ссылкой на PA.