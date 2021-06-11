 

В России могут ввести запрет на одноразовую посуду и ватные палочки в ближайшие несколько лет

11.06.2021, 2:04, Разное
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В ближайшие несколько лет в России может появиться запрет на одноразовую посуду и ватные палочки. Об этом сообщила Виктория Абрамченко, занимающая должность вице-премьера по вопросам экологии и сельского хозяйства. Цель запрета на необрабатываемые виды мусора – ведение учета сортировки выброшенных в контейнерные баки предметов.

Запрет на пластик

Здесь должно сыграть роль стремление людей к изменению отношения к запрету на так называемую «ненастоящую» посуду. А уже одно это может спровоцировать серьезный конфликт. Потребители считают, что если планируемый запрет коснется ватных палочек и одноразовой посуды, то правительство должно будет изменить свое отношение к сортировке различных товаров.

Запрет на пластик приведет к благоприятным последствиям – использованию экологичных материалов. Россиянам рекомендуют уже сейчас правильно сортировать выбрасываемый мусор. Ведь материалы, которые не подлежат обработке, будут гнить в земле и разлагаться очень долго. В случае с пластиком это от 400 до 700 лет. А полиэтилен разлагается от 100 до 200 лет.

Ранее в прессе сообщалось о штрафах за недонос гражданами мусора до контейнера во дворе или мусоропровода. Деньгами будут наказывать в случае оставления пакета в подъезде или выбрасывания его из окна.



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