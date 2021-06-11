Дана Борисова проявила гражданскую позицию и помогла задержать мошенников

Имя Даны Борисовой известно российским телезрителям. Она почти 12 лет вела рейтинговую передачу “Армейский магазин”, в 2005-м стала ведущей программы “Принцип домино”, а затем программы “Сегодня утром”. Также Дана принимала участие в проектах “Деловое утро”, “Ты нам подходишь”, “Машина” и других. Накануне Дня Победы Борисова совершила поступок, за который явно заслужила слова благодарности.

Инцидент в аэропорту Пулково

Находясь в аэропорту Пулково, Дана Борисова заметила группу подозрительных людей. Они подходили к пассажирам и рассказывали свою душещипательную историю, прося денег, чтобы добраться до Ханты-Мансийска. Обратились они и к самой Дане, но телеведущая их просьбу проигнорировала. Однако Дана приняла решение вмешаться в ситуацию, когда увидела, как доверчивая пенсионерка пожертвовала им одну тысячу рублей.

Борисова не только вызвала полицию, но и стала главным свидетелем происшествия. Чтобы дать показания правоохранительным органам, молодой женщине пришлось надолго задержаться в аэропорту. Но она решила довести ситуацию до конца. В своем Instagram она выложила фото, на котором видно, что злоумышленники были задержаны полицией.

Это достойный поступок телеведущей, которая проявила бдительность и свою гражданскую позицию. Борисова обратилась к подписчикам со словами: “Ничего не бойтесь!” Она призвала всех давать отпор мошенникам любого ранга.