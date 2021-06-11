 

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4 прошел сертификацию в Китае

11.06.2021, 1:56, Новости дня
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Запись в базе данных китайского регулятора свидетельствует о том, что модель нового флагманского смартфона Mi Mix 4, выпущенного под брендом Xiaomi, получил сертификат и может поступить на прилавки магазинов КНР.

Как видно из маркировки, поддержки связи пятого поколения в аппарате нет. Зато обеспечена передача данных по стандарту UWB. Кстати, данная возможность существует не во всех выпущенных в этом году смартфонах. Впрочем, iPhone 12 является приятным исключением их правила.

Эксперты напоминают, что стандарт UWB удобен для связи с другими смарт-устройствами. Также специалисты предполагают, что смартфон укомплектуют сверхбыстрым зарядным устройством. Впрочем, данный факт пока не получил надежного подтверждения.



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