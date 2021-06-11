Мужчина, который дал Макрону пощечину, получил четыре месяца тюрьмы

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Тарела арестовали. В ходе заседания мужчина сказал, что его поступок был импульсивным и “достоин сожаления”.

“Я вовсе не думал о его совершении”, – отметил Тарел. Он сказал, что если бы ситуация повторилась, он бы не сделал этого.

Тарел имеет 10 дней на обжалование решения суда, по данным BFMTV, его доставили в тюрьму в городе Валанс (регион Дром).

Макрон был в Дроме с рабочей поездкой, Тарел нанес президенту пощечину, когда он подошел к ограждению, чтобы пообщаться с местными жителями.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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