 

Мужчина, который дал Макрону пощечину, получил четыре месяца тюрьмы

11.06.2021, 1:48, Новости дня
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Об этом сообщил телеканал BFMTV. 

Тарела арестовали. В ходе заседания мужчина сказал, что его поступок был импульсивным и “достоин сожаления”. 

“Я вовсе не думал о его совершении”, – отметил Тарел. Он сказал, что если бы ситуация повторилась, он бы не сделал этого. 

Тарел имеет 10 дней на обжалование решения суда, по данным BFMTV, его доставили в тюрьму в городе Валанс (регион Дром). 

Макрон был в Дроме с рабочей поездкой, Тарел нанес президенту пощечину, когда он подошел к ограждению, чтобы пообщаться с местными жителями.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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