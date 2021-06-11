 

Россия отказалась освободить тяжелобольных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО – Арестович

11.06.2021, 1:48, Новости дня
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Арестович подчеркнул, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагал вернуть Украине пленных, “которые находятся на пороге реанимации”.

По информации спикера ТКГ, в списке на ближайший обмен находится 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.

“Украина может отдать практически почти 90 человек, кого они попросят. Но с этими списками есть такая интересная вещь. Они подают списки на 90 человек, реально СБУ установила 16. Подают фейковых лиц, которых не существует. Они крутят эту волынку, потому что россияне приучены торговать головами. Чечня научила, потом Сирия добавила”, – заявил Арестович.

Он отметил, что обмен затягивается, потому что Россия пытается подтолкнуть Украину к прямым переговорам с боевиками “ЛДНР”.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/1157989994670347/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. 

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В конце апреля 2021 года Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 280 граждан Украины.

В мае боевики “ЛДНР” передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Арестович 13 мая заявил, что в рамках следующего обмена удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР” и “ЛНР” Украина планирует вернуть около 100 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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