Шевченко помог Марлосу завязать галстук. Видео
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Инцидент произошел перед фотосессией, которую сборная провела в харьковском отеле перед вылетом в Бухарест.
Футболисты делали групповое фото в официальных костюмах, на видео видно, что Марлос, который приехал на съемку последним, не мог завязать галстук. Шевченко в тот момент пришел ему на помощь: он надел галстук себе, а затем – уже завязанный – отдал Марлосу.
ВИДЕОВидео: Ukrainian Assoсiation of Football / YouTube
С другого ракурса эпизод показали в ролике YouTube-канала vZbirna.
Переглянути цей допис в Instagram
Снимки, сделанные во время фотосессии, публиковали в Insragram УАФ.
Переглянути цей допис в Instagram
Контекст:
7 июня в Харькове прошел товарищеский матч, украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0. Этот поединок стал последним перед чемпионатом Европы 2020 года, который начнется на этой неделе.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет