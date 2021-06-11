Шевченко помог Марлосу завязать галстук. Видео

Инцидент произошел перед фотосессией, которую сборная провела в харьковском отеле перед вылетом в Бухарест.

Футболисты делали групповое фото в официальных костюмах, на видео видно, что Марлос, который приехал на съемку последним, не мог завязать галстук. Шевченко в тот момент пришел ему на помощь: он надел галстук себе, а затем – уже завязанный – отдал Марлосу.

ВИДЕОВидео: Ukrainian Assoсiation of Football / YouTube

С другого ракурса эпизод показали в ролике YouTube-канала vZbirna.

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Допис, поширений ЗБІРНА УКРАЇНИ (@zbirna.ua)

Снимки, сделанные во время фотосессии, публиковали в Insragram УАФ.

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Допис, поширений УКРАІ * НСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Контекст:

7 июня в Харькове прошел товарищеский матч, украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0. Этот поединок стал последним перед чемпионатом Европы 2020 года, который начнется на этой неделе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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