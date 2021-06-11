 

СДК “Гарант” представил витрину паевых инвестиционных фондов

11.06.2021, 1:40, Разное
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Витрина поможет частным инвесторам выбрать паевые инвестиционные фонды. Сейчас в “СДК Гарант. Инвестиции” представлено 39 фондов шести управляющих компаний.

Среди них – КСП Капитал УА, УК «ОТКРЫТИЕ», УК «ПРОМСВЯЗЬ», УК «Система Капитал», УК «Ингосстрах-Инвестиции», УК «Апрель Капитал». Число фондов будет расти.

Посетители витрины получат в одном окне необходимую информацию для принятия решений, смогут сравнить фонды ведущих управляющих компаний по доходности, оценить объекты инвестиций, узнать о стоимости одного пая, размерах минимальных вложений.

В дальнейшем планируется предоставить пользователям возможность совершать сделки с паями непосредственно на платформе. На базе витрины появится полноценный маркетплейс продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления.

Особое внимание создатели платформы уделяют скорости совершения сделок. Также витрина нацелена на минимизацию действий со стороны инвестора.

На рынке ценных бумаг СДК “Гарант” работает более 20 лет. На обслуживании у депозитария – более 2,5 миллиарда рублей активов клиентов. Размер собственных средств – свыше 3,3 миллиарда рублей.



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