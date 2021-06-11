 

Россия упрекнула США в «бряцании оружием» на Балтике

11.06.2021, 1:34, Новости дня
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Посольство РФ в США раскритиковало Пентагон за участие американских бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress в учениях НАТО Baltops–2021 («Балтийская операция – 2021»).

Дипломаты заявили, что использование B-52H, которые могут нести ядерное оружие, является «очередной провокацией». Как подчеркнуло посольство, такое «бряцание оружием» лишь «нагнетает напряженность в Европе» и «омрачает атмосферу» перед саммитом РФ и США. Российская сторона призвала Вашингтон «пересмотреть подходы к безопасности на континенте», а также «прекратить опасную активность у границ» России, передает ТАСС.

Напомним, 6 июня крупные военные учения НАТО и США Baltops начались в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.



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