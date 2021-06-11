Оборки, вырезы и принты: какие купальники будут популярны этим летом (фото)

Подобрать модный купальник – задача не такая и легкая. Он должен быть удобным, хорошо сидеть на фигуре, подчеркивать загар. Кроме того, всегда можно купить перед поездкой на море несколько купальников разных фасонов и расцветок, ведь они занимают в чемодане совсем мало места.

О том, какие модели сегодня в тренде, можно прочитать ниже.

Асимметричные

Для дам, которые не готовы начать сезон с экспериментов, идеально подойдет модель с асимметричной линией плеч. Такой купальник и довольно сдержанный, и в то же время гораздо более эффектный по сравнению с классическим закрытыми вариантами. Этот тренд касается как сплошных, так и раздельных купальников. Их можно дополнить ожерельем из мелких ракушек или чокером из бисера.

С высокими вырезами

Сегодня снова в моде модели с высокими вырезами на бедрах в стиле 80-х. Это идеальный выбор для тех, кто хочет сделать ноги длинее. Такие купальники имеют весьма лаконичный силуэт, зато здесь можно бесконечно экспериментировать с самыми смелыми расцветками.

С оборками

Этот вариант для тех, кто хочет увеличить объем груди или бедер. Стоит присмотреться к моделям с большими, напоминающими волны, воланами и оборками. Романтичности образу придаст розовый, лимонный, голубой, лавандовый цвет или цветочный принт. Для получения противоположного эффекта можно выбрать черные модели с кольцами из металла и цепочками, заменяющими бретели.

Из рельефных тканей

Дизайнеры предлагают купальники не только из привычного эластана, но и из необычных материалов. Каждый новый сезон они представляют все более необычные сплошные и раздельные купальники. Летом 2021 года фаворитом морского побережья станут модели из материала а рубчик, а также связанные в технике кроше. Это выглядит невероятно красиво.

С вырезами

Тренд с вырезами достиг и моды на пляже. Так, слошной купальник с вырезами произведет неизгладимое впечатление, но лучше надеть его, когда кожа покроется загаром. Тогда эффект будет потрясающим.

Нарядные купальники

Такой купальник можно надевать не только на пляж. Его можно использовать как боди и отправиться в нем на вечеринку. К нему нужно подобрать яркие украшения или выбрать модель с пайетками или блестками на материале.

С принтами

К купальнику подходят не только морские принты с ракушками и рыбами. Великолепно смотрятся модели в клетку, горошек, с тропическим и анималистическим рисунком, абстрактными принтами.

Модные цвета купальников летом-2021

Один модный цвет назвать невозможно. Сейчас актуальна и сдержанная палитра, и буйство красок. Это и модели мятных, нежно-розовых оттенков, а также купальники неоновых цветов, которые идеально выглядят на загорелой коже.