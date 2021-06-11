В РФ стартовали продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite

В РФ начались продажи двух версий новых планшетов Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite. Как стало известно, первая модель примерно вчетверо дороже второй.

За «лайтовую» версию планшета продавцы требуют 12 тысяч 990 рублей. Тем временем Galaxy Tab S7 FE обойдется покупателю в 49 тысяч 990 рублей. Впрочем, и это только начальные цены на базовые версии устройств. При усложнении конструкции и добавлении основных показателей придется заплатить больше.

Одна из комплектаций модели Galaxy Tab S7 FE предполагает наличие процессора Qualcomm Snapdragon 750G и экрана размером 12,4 дюйма. Беспроводная связь осуществляется в формате 4G LTE. Как видим, никакого пятого поколения, хотя разработчик в этом не видит проблемы.