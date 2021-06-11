 

В РФ стартовали продажи планшетов Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite

11.06.2021, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ начались продажи двух версий новых планшетов Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite. Как стало известно, первая модель примерно вчетверо дороже второй.

За «лайтовую» версию планшета продавцы требуют 12 тысяч 990 рублей. Тем временем Galaxy Tab S7 FE обойдется покупателю в 49 тысяч 990 рублей. Впрочем, и это только начальные цены на базовые версии устройств. При усложнении конструкции и добавлении основных показателей придется заплатить больше.

Одна из комплектаций модели Galaxy Tab S7 FE предполагает наличие процессора Qualcomm Snapdragon 750G и экрана размером 12,4 дюйма. Беспроводная связь осуществляется в формате 4G LTE. Как видим, никакого пятого поколения, хотя разработчик в этом не видит проблемы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / В Бейруте во время беспорядков погиб сотрудник сил безопасности

21.08 / Рассекречены шпионские снимки обновленного кроссовера Acura MDX

03.12 / Москвичка описала ощущения во время вакцинации от коронавируса

01.08 / “Путин вступает в игру”. Ганапольский считает, что задержание наемников ЧВК “Вагнер” может завершиться аннексией Беларуси

04.11 / В результате засухи леса на Земле могут обновиться на 70%

30.08 / Мигранты с коронавирусом покусали врачей в Италии

25.02 / Заблокированные каналы из “пула Медведчука” увеличили расходы на политическую рекламу в Facebook

29.11 / Болтон счел оправданным убийство иранского ученого-ядерщика

04.01 / США из-за «угроз» Ирана оставили на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц»

22.12 / В Киеве новогодние локации, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать – Госпродпотребслужба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика