 

Телеканал “Наш” возглавил политтехнолог Грановский. Он работал в штабе Януковича и проектах Медведчука

11.06.2021, 0:52, Новости дня
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“Это реально круто! Володя – профи с большой буквы – жесткий, умный, эффективный. Это серьезная заявка на успех”,  – отметил он.

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/830572804529092

Пресс-служба телеканала подтвердила в Facebook информацию о назначении Грановского генеральным продюсером.

“Главная цель нашей совместной работы – занять устойчивую позицию лидера на информационном телевизионном рынке”, – сказал Грановский.

https://www.facebook.com/nashlive.ua/posts/4438386236224322

Грановский в 2004 году работал в штабе кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. Об этом в блоге на “Украинской правде” в 2014 году написал бывший журналист Сергей Лещенко.

“Именно группа Грановского, в которую входили российские консультанты Дмитрий Куликов и Тимофей Сергейцев, нарисовали плакаты о трех сортах украинцев. И именно вброшенные ими границы сегрегации украинцев со временем стали линией раздела Украины в российской пропаганде”, – отметил Лещенко.

Грановский в 2014 году, по информации Лещенко, работал в проектах, связанных с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, участвовал в кампании по блокированию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Контекст:

Телеканал “Наш” вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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