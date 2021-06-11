В Черкасской области 62-летняя женщина прыгнула в 20-метровый колодец. СМИ предполагают, что это из-за новостей

Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила сообщение об инциденте 2 июня.

Спасатели выяснили, что женщина жива и находится в сознании. Доставать ее помогали соседи. По их словам, женщина провела в нефункционирующем колодце больше суток.

Как пишет издание, “очевидно, поводом для сознательного прятанья стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков”.

Женщина, по данным СМИ, собрала в сумку подушку, некоторые вещи и печенье.

Издание пишет, что у пострадавшей диагностировали перелом левого бедра и правой голени. Ее госпитализировали.

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