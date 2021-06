Президент УАФ хочет сделать фразы “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами Украины

Об этом он сообщил в Facebook.

Павелко предложил вынести на рассмотрение исполкома такие вопросы:

об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов “Слава Украине!” и “Героям слава!”;

об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

“Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства”, – подчеркнул он.

Павелко добавил, что УАФ занимает в этом вопросе четкую позицию, и она станет ответом на комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, которые начали поступать после презентации новой формы сборной с картой Украины и фразами “Слава Украине!”, “Героям слава!”.

Президент УАФ поблагодарил болельщиков за поддержку нового дизайна формы и реакцию на решение УЕФА, обязавшего Украину убрать с формы надпись “Героям слава!”.

“Пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши “друзья” способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями “Glory to Ukraine!”, “Glory to the heroes!”. Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали роковую трещину и доказали их неэффективность”, – добавил Павелко и уточнил, что переговоры с УЕФА продолжатся сегодня в 10.30.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4000471643371787

Контекст:

Новую форму сборной Украины Павелко продемонстрировал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”.

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”.

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

