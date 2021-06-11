Нардеп от “Голоса” Устинова обвинила главу партии Рудик в “рейдерстве” политсилы

“Вот так выглядит рейдерство в партии в чистом виде. Когда партийные ячейки записываются на кумовьев-сватов-помощников. За последний месяц председателем партии и ее пособниками из политсовета были уволены руководители “неугодных” областных организаций, как в Днепре, Черновцах или Херсоне. Таки себе “зачистки” перед съездом”, – написала она.

Устинова заявила, что на места уволенных назначили помощников Рудик, а в течение месяца было создано пять “ячеек-пустышек”, которые возглавили действующие депутаты Киевсовета от “Голоса”. Этих депутатов Устинова назвала “верными штыками” Рудик. Она возглавляет и национальную партию и киевскую областную организацию политсилы, уточнила Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/4909471089079327

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Кира Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Ярослав Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

22 марта 2021 года нардеп Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Лозинскому, Бобровской, Устиновой, Стефанишиной и Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Сергей Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

9 июня нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. Кроме нее, это могут сделать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

10 июня черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, херсонская в полном составе вышла из политсилы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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