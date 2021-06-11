“Поменьше пиши репортажи про достойных людей”. В России избили журналиста “Радио Свобода”
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Нападение произошло поздно вечером, когда Афанасьев возвращался домой. На него напали сзади, били три человека минут десять, пока на улице не появились прохожие.
Афанасьев связывает нападение с профессиональной деятельностью. Он готовил расследование о деятельности местного бизнесмена и депутата, направлял запросы на получение информации в мэрию и полицию.
“Когда меня били, один сказал: “Поменьше пиши репортажи про достойных людей”. Называли “американской подстилкой”. А когда их спугнули, и они убегали, прозвучала фраза “отпишись домику”, – рассказал журналист.
Позже “Радио Свобода” сообщило, что медики констатировали у Афанасьева перелом носа.
Афанасьев – независимый журналист, автор материалов о коррупции, бездействии местных властей и полиции. В последнее время журналист работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба “Ахмат”, глава которого Адам Магомадов был лидером чеченского землячества Амурской области. В апреле его задержали по подозрению в вымогательстве. Учредитель клуба – депутат местного законодательного собрания Андрей Домашенкин.
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