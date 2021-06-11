 

“Поменьше пиши репортажи про достойных людей”. В России избили журналиста “Радио Свобода”

11.06.2021, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нападение произошло поздно вечером, когда Афанасьев возвращался домой. На него напали сзади, били три человека минут десять, пока на улице не появились прохожие.

Афанасьев связывает нападение с профессиональной деятельностью. Он готовил расследование о деятельности местного бизнесмена и депутата, направлял запросы на получение информации в мэрию и полицию.

“Когда меня били, один сказал: “Поменьше пиши репортажи про достойных людей”. Называли “американской подстилкой”. А когда их спугнули, и они убегали, прозвучала фраза “отпишись домику”, – рассказал журналист.

Позже “Радио Свобода” сообщило, что медики констатировали у Афанасьева перелом носа.

Афанасьев – независимый журналист, автор материалов о коррупции, бездействии местных властей и полиции. В последнее время журналист  работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба “Ахмат”, глава которого Адам Магомадов был лидером чеченского землячества Амурской области. В апреле его задержали по подозрению в вымогательстве. Учредитель клуба – депутат местного законодательного собрания Андрей Домашенкин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.09 / Путин оценил работу молодежного волонтерского движения

18.03 / “Самолюбование”. 50-летний Тарзан показал тело в мокрых плавках

27.06 / Голы Смолова и Аспаса помогли “Сельте” сыграть вничью с “Барселоной”

11.10 / Баку заявил о девяти погибших в результате ракетного обстрела Гянджи

21.02 / Производство автомобилей в Китае выросло на 26%

13.10 / Россия объявила двоих болгарских дипломатов персонами нон грата

06.08 / Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма

07.05 / “Думал, что нож их остановит”. Подозреваемый в умышленном убийстве при превышении мер самообороны ветеран АТО рассказал подробности случившегося

25.09 / В Норильске снизили уровень ЧС после разлива нефти

01.01 / Конгресс США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет, который предусматривает помощь Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика