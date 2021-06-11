“Поменьше пиши репортажи про достойных людей”. В России избили журналиста “Радио Свобода”

Нападение произошло поздно вечером, когда Афанасьев возвращался домой. На него напали сзади, били три человека минут десять, пока на улице не появились прохожие.

Афанасьев связывает нападение с профессиональной деятельностью. Он готовил расследование о деятельности местного бизнесмена и депутата, направлял запросы на получение информации в мэрию и полицию.

“Когда меня били, один сказал: “Поменьше пиши репортажи про достойных людей”. Называли “американской подстилкой”. А когда их спугнули, и они убегали, прозвучала фраза “отпишись домику”, – рассказал журналист.

Позже “Радио Свобода” сообщило, что медики констатировали у Афанасьева перелом носа.

Афанасьев – независимый журналист, автор материалов о коррупции, бездействии местных властей и полиции. В последнее время журналист работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба “Ахмат”, глава которого Адам Магомадов был лидером чеченского землячества Амурской области. В апреле его задержали по подозрению в вымогательстве. Учредитель клуба – депутат местного законодательного собрания Андрей Домашенкин.

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