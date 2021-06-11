 

Вячеслав Володин: Лариса Шойгу была добрым и отзывчивым человеком

11.06.2021, 0:44, Разное
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“Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке”, – сказал председатель ГД.

Спикер напомнил, что Шойгу была депутатом Госдумы с 2007 года. Она ответственно работала над многими законами, ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы, отметил Володин.

“Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны. Светлая память», – сказал председатель ГД.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан в Тыве. Получила медицинское образование. Карьерный путь начала в республиканской психиатрической больнице.

В 1998 году Шойгу стала первым замминистра здравоохранения Тывы. Спустя год переехала в Москву. До избрания депутатом Госдумы работала в центральной поликлинике МЧС. В ГД она была заместителем главы комитета по контролю и регламенту от “Единой России”.



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