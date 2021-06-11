Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя

Земан отметил, что Навальный высказывался в положительном ключе о “некоторых моментах прошлой российской политики”, включая депортации народов. «Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», — сказал глава государства.

Дважды условно осужденный Навальный ныне отбывает наказание в исправительной колонии в городе Покров, Владимирская область. Блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. Согласно решению Московского городского суда, он проведет в заключении 2,5 года.

Мосгорсуд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) запрещенной в России экстремистской организацией и постановил ликвидировать ее деятельность.

Также решением суда ликвидирована некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан», запрещена деятельность общественного движения «Штабы Навального». Данные организации регулярно устраивали несанкционированные митинги, которые заканчивались массовыми беспорядками, отметили в московской прокуратуре.