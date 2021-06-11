Туроператоры назвали количество желающих стать участниками вакцинных туров в Россию

После запуска вакцинных туров в РФ число участников может составить несколько десятков тысяч человек, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

«По самым скромным оценкам, мы можем общий объем этого потока оценивать уже где-то в несколько десятков тысяч человек [до конца года]», – сообщил Осауленко, передает ТАСС.

Он также уточнил, что уже были обращения по вакцинным турам от иностранных граждан в РСТ, посольства и консульства России.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что стоимость тура для иностранцев, желающих вакцинироваться от коронавируса в России, может начинаться от 1,5 тыс. долларов без учета авиаперелета.