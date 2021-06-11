 

Туроператоры назвали количество желающих стать участниками вакцинных туров в Россию

11.06.2021, 0:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После запуска вакцинных туров в РФ число участников может составить несколько десятков тысяч человек, об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

«По самым скромным оценкам, мы можем общий объем этого потока оценивать уже где-то в несколько десятков тысяч человек [до конца года]», – сообщил Осауленко, передает ТАСС.

Он также уточнил, что уже были обращения по вакцинным турам от иностранных граждан в РСТ, посольства и консульства России.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что стоимость тура для иностранцев, желающих вакцинироваться от коронавируса в России, может начинаться от 1,5 тыс. долларов без учета авиаперелета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.05 / Компания Xiaomi представила эконом-версию умных часов

21.11 / Более 57 млн человек в мире заболели COVID-19

23.10 / «Медицинский туризм» в Финляндию возрождается, но россияне приезжают реже

06.06 / Киев посетовал на разочарование самых преданных сторонников евроинтеграции

25.05 / В Госдуму внесли проект о включении прививок от COVID в национальный календарь

18.08 / Ученые выяснили, почему люди видят очертания лиц в случайных предметах

03.02 / Европол предупредил о продаже поддельных сертификатов об отсутствии COVID-19

12.01 / В Госспецсвязи Украины заявили о DDoS-атаках на сайт Офиса президента

12.07 / СМИ заявили об употреблении британскими атлетами экспериментального напитка на Играх-2012

09.02 / “Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо”. Телеканал “Украина” прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика