США обвинили Турцию в нарушении обязательств по НАТО из-за С-400

Приобретение российских ЗРК С-400 не соответствует обязательствам Турции как члена НАТО, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, российские системы «несовместимы с оборудованием НАТО» и «угрожают безопасности технологий» альянса. США «продолжают предупреждать Турцию не принимать эту систему». Прайс подчеркнул важность Турции для НАТО и заявил, что Анкара сама должна понять несоответствие покупки С-400 своим обязательствам, передает РИА «Новости».

Прайса спросили, не предлагали ли США компромисс – оставить С-400 на базе Инджирлик под американским контролем. Он ответил, что Вашингтон «никогда не сигнализировал о том, что готов согласиться с наличием у Турции систем С-400». Прайс отказался обсуждать какие-либо «частные дипломатические переговоры» и комментировать возможные предложения, которые могла делать администрация Дональда Трампа, передает ТАСС.

В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт.