 

Госдеп обещал продолжить борьбу с «Северным потоком – 2»

11.06.2021, 0:38, Новости дня
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Трубопровод «Северный поток – 2» является геополитическим проектом России, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО», передает ТАСС.

Как отметил Прайс, у президента США Джо Байдена «будет возможность встретиться» с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7, чтобы «обсудить тесные и глубокие отношения» двух стран. В Госдепе признали, что «в любых отношениях, даже если они являются столь важными и широкими, как эти, имеются сферы противоречий». «И речь идет об одной из них», – сказал Прайс.

По его словам, США «продолжат принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в попадающей под санкции деятельности, чтобы демонстрировать сохраняющееся несогласие» со строительством трубопровода. В Вашингтоне «Северный поток – 2» считают «плохой сделкой» для европейских партнеров США. Прайс заявил, что США будут продолжать усилия, чтобы РФ «не смогла использовать энергию в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны», передает РИА «Новости».



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