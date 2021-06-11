«М» и «Ж» в одном пакете

Правительство, занимаясь текущими вопросами, оценило роль памперсов.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Чем отличается правительство от микроскопа? У микроскопа есть разрешающая способность… Ага! Вы уже вспомнили, что у правительства ее нет. У него только запрещающая способность и если оно вдруг что-то разрешает, то хочется пару раз переспросить, правильно ли мы поняли.

Вот сказала несколько слов для прессы Виктория Абрамченко, зампред правительства России… Сразу заметим, что в слове «зампред» отчетливо слышится «запрет», но не станем придавать этому значения — у нас «запрет» слышится даже в слове «замзав».

Мы о чем? Ах да, тут в последнее время решили разобраться с хламом, который невозможно переработать. К примеру, хотят запретить одноразовую пластиковую посуду. И правильно. Мало того, что этой использованной посудой завалена вся родная природа, так она еще неэффективно проявила себя при решении семейных проблем. Не было ни одного случая, чтобы чьей-либо жене в ходе домашнего скандала удалось побить пластиковую посуду и с чистой совестью уйти к маме. Омоновца еще можно вывести из строя брошенным пластиковым стаканчиком, а мужа… Он даже уворачиваться не станет.

Мы опять отвлеклись и никак не доберемся до прямой речи Абрамченко. В кулуарах Петербургского международного экономического форума ее, видимо, спросили, не попадут ли под запрет еще и памперсы. И все как будто ждали, что попадут. Но нет! «Мы не сумасшедшие, — сказала Виктория Валерьевна за весь кабмин. — Мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдем на марлевые пеленки опять или на какие-то фланелевые пеленки для наших детей».

Вот так-то! Наше правительство разумнее, чем мы иногда о нем думаем, и хочется поддержать его позицию по памперсам, отметив, что эти изделия применительны не только к детям. И даже не только к пожилым больным людям. Говорят, ими пользуются хирурги, альпинисты и водолазы. Космонавты раньше пользовались, пока не научились выходить из корабля в открытый космос, где на летящем рядом метеорите можно отыскать какие-нибудь кусты.

Надо ли еще как-то поддержать мнение зампреда? Надо. Ведь разговоры в кулуарах — это еще не решение правительства.

Список запрещенных товаров появится лишь где-то к концу года. Правительство получит пакет предложений и, наверное, будет долго-долго заседать. С перерывами (не в памперсах же оно).

А мы, ко всему привычные, будем ждать, чего еще запретят. И ни за что не угадаем. Ведь кто бы мог угадать, что МЧС, регламентируя наше поведение на пляжах, запретит «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Что тем же документом человеку запретят приходить на пляж с другом человека. С собакой то есть.

Кто бы мог подумать, что законодательно оформят запрет на взятки в криптовалюте? Этот биткоин еще в глаза никто не видел, а всучить его гаишнику уже нельзя. Брать взятки борзыми щенками, наверное, еще можно (отдельного закона о щенках вроде не было), но приводить этих бобиков на пляж нельзя.

А что еще, кроме щенков и памперсов, разрешено? Однажды нашлась формула: «Разрешено все, что не запрещено». Нынче ее надо уточнить: «Разрешено все, что пока не запрещено».

Борис Бронштейн

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