 

В Алтайском крае прошёл митинг за возобновление продажи леса в Китай

11.06.2021, 8:50, Разное
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В сквере имени Германа Титова в Барнауле состоялся митинг индивидуальных предпринимателей Алтайского края, занимающихся лесозаготовкой.

Протестующие выступили с требованиями возобновить продажу леса в Китай, приостановленную указом президента РФ Владимира Путина.

В Алтайском крае требуют возобновить продажу леса в Китай– Наш бизнес переживает тяжёлые времена. Работы в сельской местности, а нашего кормильца – алтайский лес, сегодня запретили продавать по рыночной цене в Китай. Мы не видим от этого решения ни экономической, ни политической пользы. Китай – наш ближайший союзник, который не учит нас демократии, поддерживает российские территории и даже готов покупать наши товары, в том числе лес, по рыночной цене. Если не возобновить поставки леса-кругляка в КНР, можно потерять надёжного союзника и тысячи рабочих мест, – отметил предприниматель Константин Тищенко.

Солидарен с требованиями бизнесмена и председатель ООО «Дружба» Иван Мин.

– Уже наступило лето, скоро будет жара и лес всё равно сгорит, а мы не получим ни копейки. Ни легче ли ликвидировать потенциальные очаги стихийного бедствия? Кроме того, медики жалуются на рост заболеваемости клещевым энцефалитом в регионе. Каждый лесной массив – это пороховая бочка, – заявил он.

Если власти региона не примут меры, митингующие намерены провести митинг в Москве на проспекте Сахарова и обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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