Участницы группы «Фабрика» пожаловались на массовую отмену их концертов по стране

Во время вручения премии «Муз-ТВ» интервью дали участницы группы «Фабрика», которые пожаловались на массовую отмену концертов с их участием. Артистки заявили, что у них из-за этого нет стабильного заработка.

В следующем году музыкальный коллектив отметит свое 20-летие. По словам Ирины Тоневой, Марии Гончарук и Валерии Девятовой, у них еще «есть порох в пороховницах», а также вдохновение и желание петь. Игорь Матвиенко, который является продюсером «Фабрики», по их мнению, «молод душой», поэтому можно рассчитывать на новые хиты. Однако за трендами певицы гнаться не собираются. Иногда они снимают видео для TikTok, но считают этот опыт «не своей историей». Участницы коллектива убеждены, что «Фабрика» имеет свой собственный стиль в музыке.

Артисток возмущает тот факт, что их коллеги активно гастролируют по стране, а концерты с их участием постоянно отменяют. Музыканты не понимают, по какой причине так происходит. Как отметила Мария Гончарук, «Фабрика» начинает себя чувствовать какой-то «запретной» группой. Везде, где их звали выступать на Дни города, концерты отменили.

Выручают знаменитостей сейчас мероприятия в Instagram и по Zoom, но от онлайн-концертов совсем не те ощущения. Летом солистки «Фабрики» намерены работать, так как денег на заграничные курорты у них нет.