 

В Киевской области 15-летняя девушка застрелила 16-летнего друга

10.06.2021, 23:56, Новости дня
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“После прохождения ВНО четверо школьников пошли в частный дом одного из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для соцсетей. В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь 16-летнего парня. Юноша умер на месте”, – проинформировали в пресс-службе.

По предварительным данным полиции, отец убитого подростка должен был подарить ему это ружье.

Открыто уголовное производство по ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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