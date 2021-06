Independent – Джонсона высмеяли за прилет на самолёте на климатический саммит G7

На саммите «Большой семёрки» лидеры собираются уделить особое внимание борьбе с пандемией и изменением климата. Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал на саммит самолётом, притом что мог добраться и поездом. За это он попал под шквал критики в социальных сетях, пишет Independent.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал под шквал критики в социальных сетях за то, что прибыл самолётом на саммит G7 в Корнуолле, пишет Independent. При этом главными темами на предстоящих переговорах должны стать борьба с пандемией и с потеплением климата. И сам Джонсон своё фото на трапе самолёта подписал фразой о том, что собирается во время саммита призывать коллег стать лучше, справедливее и «зеленее».

Поступок Джонсона раскритиковал секретарь теневого кабинета по окружающей среде Люк Поллард: «Это полная глупость. До Вашингтона или Токио нет железной дороги, но она есть между Корнуоллом и Лондоном. Сядьте на поезд, премьер-министр».

В свою очередь, представители Партии зелёных написали, что между тем, что Джонсон говорит о климате, и что делает, большая пропасть. Журналист Пирс Морган отметил, что «Ничто не говорит больше о заботе об экологии, чем когда человек летит из Лондона в Корнуолл, чтобы обсудить, как сократить углеродный след в мире».

Актриса Николь Ракель Деннис написала: «Представьте, что вы добираетесь туда самолётом. Я вот не могу. А Борис Джонсон не может дождаться, чтобы услышать, что получится из встречи ради более экологичного будущего».

Однако сам Джонсон, когда приземлился, объяснился, пишет Independent: «Если вы критикуете то, что я прибыл самолётом, то хочу отметить, что Великобритания обгоняет всех по разработке безопасного авиационного топлива, и один из 10 пунктов нашего плана зелёной промышленной революции состоит в том, чтобы добиться нулевых выбросов как от самолётов, так и от использования горючего».