Guardian – был слишком категоричен — нобелевский лауреат изменил своё мнение о лабораторном происхождении коронавируса

Лауреат Нобелевской премии и американский биолог Дэвид Балтимор признал, что его заявление о «неопровержимом доказательстве», говорящим в пользу лабораторного происхождения коронавируса, было чересчур категоричным, пишет The Guardian. На данный момент учёный не исключает никаких версий, так как маркер, который, по его мнению, указывал на искусственное происхождение, мог появиться и естественным образом.



Reuters

Лауреат Нобелевской премии и американский биолог Дэвид Балтимор, чьё высказывание о наличии «неопровержимого доказательства», говорящего в пользу создания COVID-19 в ходе генетических модификаций, разошлось по всему миру, признал, что его заявление на этот счёт оказалось чересчур категорично, пишет The Guardian.

Ранее Балтимор стал одной из самых значимых фигур в научном мире, отстаивающих теорию лабораторного генезиса и утечки коронавируса.

Изначально в статье Bulletin of the Atomic Scientists учёный утверждал, что специфическая особенность генома COVID-19, известная как сайт расщепления фурином — это «неопровержимое доказательство» в пользу теории, гласящей, что этот вирус находился в лаборатории, но затем вырвался из неё.

«Подобные особенности ставят под большой вопрос тезис о естественном происхождении Sars2», — подчеркнул он в своё время.

Однако не так давно Балтимор заявил, что не должен был использовать фразу «неопровержимое доказательство», а также не смог с уверенностью сказать, что эта особенность доказывает естественное или искусственное происхождение вируса. При этом в переписке с The Los Angeles Times Нобелевский лауреат признал, чтобы был чересчур категоричен, однако сейчас не исключает никаких вариантов.

«Мне следовало смягчить фразу «неопровержимое доказательство», потому что я не считаю, что оно доказывает генезис сайта расщепления фурина, однако это высказывание звучит именно таким образом, — отметил Балтимор. — Я считаю, что очень сложно определить, была ли эта последовательность введена естественно или же путём молекулярных манипуляций, однако я бы не стал исключать ни первого, ни второго варианта».

С учётом солидной научной репутации Балтимора его высказывание, прозвучавшее в начале мая, во многом спровоцировало возрождение интереса к теории о лабораторном происхождении вируса. При этом всё это наложилось на не имеющие серьёзных доказательств сообщения о том, что три сотрудника Уханьского института вирусологии были госпитализированы в ноябре 2019 года с симптомами, похожими либо на COVID-19, либо на сезонный грипп.

Подобное развитие событий подтолкнуло президента США Джо Байден предписать американским спецслужбам в течение 90 дней исследовать вопрос происхождения коронавируса, в то время как Всемирная организация здравоохранения призывала «деполитизировать» споры о COVID-19.