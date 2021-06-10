SZ – Маас поддержал возобновление переговоров по Украине в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен убедить Владимира Путина в необходимости продолжения транзита российского газа через территорию Украины, пишет Süddeutsche Zeitung. На встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой он пообещал приложить все усилия, чтобы «минимизировать риски» для Украины, связанные со строительством газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, глава немецкого МИДа вновь подчеркнул желание Германии выступить в качестве посредника на переговорах в «нормандском формате».



Reuters

В среду после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что «много лет назад» Ангела Меркель пояснила Владимиру Путину, что Германия «связывает завершение проекта «Северный поток — 2» с продолжением газового транзита на Украине». Он подчеркнул: «Ничего не изменилось», — пишет Süddeutsche Zeitung.

Ранее Маас заявил о том, что российско-украинский договор о транзите, истекающий в 2024 году должен быть продлён «на неопределенный срок». «Мы хотим, чтобы газ продолжал проходить через Украину в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Кулеба почеркнул, что Украина продолжает выступать против завершения газопровода. «Мне очень жаль, что Украина и Германия имеют разные позиции относительно этого проекта», — отметил министр иностранных дел Украины. Однако от Мааса он получил «чёткие заверения в том, что Германия осознает все риски» в связи со строительством газопровода. Маас, в свою очередь, пообещал, что Германия приложит все усилия, чтобы их минимизировать.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина не только обеспокоена возможным отсутствием транзитных сборов, но и опасается стратегического ослабления по отношению к России. По словам Кулебы, его страна нуждается как в гарантиях безопасности, так и в экономических гарантиях. У Киева есть «обоснованные сомнения в способности и желании РФ придерживаться любых договоренностей», — добавил он. Поэтому Украина может полагаться исключительно на немецкие гарантии, продолжил Кулеба.

Недавно президент США Джо Байден временно отказался от введения санкций в отношении немецких компаний из-за «Северного потока — 2». При этом, как отмечает издание, очевидно, что американская сторона ожидает уступок с немецкой стороны. По словам Мааса, переговоры между правительствами США и Германии продолжатся на этой неделе. К августу стороны планируют добиться «очень конкретных результатов».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил о завершении прокладки труб первой нитки газопровода и скором завершении проекта. Он отметил, что в случае сохранения «нормальных отношений» РФ продолжала бы прокачивать значительную часть газа через Украину. Как отмечает издание, критики «Северного потока — 2» увидели в этом подтверждение намерения использовать новый газопровод в качестве геополитического оружия.

Как считает издание, усилия Германии направлены на возобновление переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в «нормандском формате», в рамках которого Германия и Франция выступают в качестве посредников между Россией и Украиной. По словам Кулебы, он сообщил Маасу, что готов обсуждать вопросы политики и безопасности с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым исключительно в этом формате. Последний раз министры иностранных дел четырёх стран проводили видеоконференцию в апреле 2020 года.

Маас подчеркнул, что необходимо «должным образом подготовить» встречу в рамках «нормандского формата». Он признал, что переговоры на министерском уровне будут «иметь смысл, только если будет достигнут какой-либо результат». В понедельник Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возможность новой встречи.

Кулеба назвал «политическим» решение правительства Германии отказать Киеву в поставках оружия. При этом он подчеркнул, что Украине оружие требуется исключительно для самообороны. «Украина — государство, на которое напали, которое защищается», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства. Маас вновь повторил своё «нет», поскольку только таким образом Германия может выполнять свою посредническую роль. По его словам, Украина может рассчитывать на то, что Германия останется её крупнейшим двусторонним донором в будущем, передаёт Süddeutsche Zeitung.