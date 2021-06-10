 

Guardian – вилла Ла-Гранж обеспечит «спокойную обстановку» для «жарких переговоров» Путина и Байдена

10.06.2021, 23:54, Новости дня
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Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет очередным саммитом лидеров двух держав в Швейцарии, передаёт The Guardian. Издание напоминает о других исторических переговорах на нейтральной территории: в 1985 году между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым, а также в 2009 году, когда Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову красную кнопку с надписью «перегрузка» вместо «перезагрузка».


Reuters

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут 16 июня встречу в Женеве на вилле Ла-Гранж, что позволит лидерам провести «обещающие быть жаркими переговоры» в «спокойной обстановке», пишет The Guardian.

Вилла Ла-Гранж была построена в XVIII веке и находится в середине одноимённого парка, расположенного на берегу Женевского озера, на окраине города. Из её окон открывается вид на розарий, секвойи, старинные фонтаны и парусные лодки. В преддверии саммита швейцарская полиция и армия уже перекрыли два парка вокруг виллы, обнеся их ограждениями и колючей проволокой.

В поездке Путина и Байдена будут сопровождать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в рамках визита американский лидер проведёт переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, в рамках которых, как предполагается, будут затронуты налоговые вопросы.

Как напоминает издание, Швейцария местом проведения встречи Путина и Байдена была выбрана неслучайно — страна занимает позицию нейтралитета и не присоединилась к западным санкциям в отношении России. Более того, именно на это государство неоднократно падал выбор российских и американских политиков прежде.

Так, во времена холодной войны бывший американский лидер Рональд Рейган и его коллега Михаил Горбачев провели свой первый саммит в Женеве в ноябре 1985 года, договорившись о сокращении ядерных арсеналов США и СССР.

В 2009 году в Женеве бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила министру иностранных дел РФ Лаврову большую красную кнопку на жёлтой основе как символ стремления к улучшению отношений. Лавров и Клинтон вместе нажали на эту кнопку, символически дав старт процессу «перезагрузки», несмотря на то что, как выяснилось, на кнопке по-английски написано «reset», а по-русски — «перегрузка», пишет The Guardian.



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