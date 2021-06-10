 

В Москве подвели итоги конкурса “Облик реновации”

10.06.2021, 23:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский и иностранные архитектурные бюро представили на международный конкурс “Облик реновации” в Москве 92 концепции. Работы оценивало профессиональное жюри из 32 экспертов. Это представители архитектурных школ, руководители крупных проектных организаций, представители общественности и власти. Важное условия конкурса – возможность реализации проектов с минимальными изменениями.

По итогу было отобрано 52 концепции и определены 39 победивших команд. Примечательно, что в их числе – бюро британского архитектора Захи Хадид, чьи дизайнерские решения известны во всем мире.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, одним из ключевых принципов программы реновации стало создание уникальных по своему облику кварталов. “Мы стараемся сформировать индивидуальный архитектурный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район. Мы получили от участников множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать кварталы особенными”, – подчеркнул Бочкарев.

“Несмотря на всю сложность задачи, большинство конкурсантов блестяще справились с ней. Город получил богатейшую библиотеку визуальных приемов, в результате применения которых кварталы реновации обретут архитектурную индивидуальность, целостность, свое неповторимое лицо”, — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Он так же отметил, что с помощью программы реновации столичные власти смогли обеспечить людей новым комфортным жильем и повысить качество общегородской среды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Мнение: Про «иностранных агентов»

22.04 / Хирурги в Крыму создали щадящую методику операций на предстательной железе

26.12 / Ведущий «Жди меня» сообщил, что Татьяна Арнтгольц ждет первенца

13.03 / Постановление «О красном терроре»

07.08 / Головная боль может являться признаком опасной болезни

20.11 / «Зачем пришел на площадь Перемен?»

01.08 / Мнение: Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

08.06 / Что делают на Вознесение Господне, чтобы здоровье было отменным весь год

23.07 / В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

22.01 / Ученые заявили о большой опасности коронавируса для человеческих эмбрионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика