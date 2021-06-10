В Москве подвели итоги конкурса “Облик реновации”

Российский и иностранные архитектурные бюро представили на международный конкурс “Облик реновации” в Москве 92 концепции. Работы оценивало профессиональное жюри из 32 экспертов. Это представители архитектурных школ, руководители крупных проектных организаций, представители общественности и власти. Важное условия конкурса – возможность реализации проектов с минимальными изменениями.

По итогу было отобрано 52 концепции и определены 39 победивших команд. Примечательно, что в их числе – бюро британского архитектора Захи Хадид, чьи дизайнерские решения известны во всем мире.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, одним из ключевых принципов программы реновации стало создание уникальных по своему облику кварталов. “Мы стараемся сформировать индивидуальный архитектурный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район. Мы получили от участников множество качественных и интересных концепций, которые помогут сделать кварталы особенными”, – подчеркнул Бочкарев.

“Несмотря на всю сложность задачи, большинство конкурсантов блестяще справились с ней. Город получил богатейшую библиотеку визуальных приемов, в результате применения которых кварталы реновации обретут архитектурную индивидуальность, целостность, свое неповторимое лицо”, — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Он так же отметил, что с помощью программы реновации столичные власти смогли обеспечить людей новым комфортным жильем и повысить качество общегородской среды.