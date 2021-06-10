Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2»

Резолюция, предложенная фракцией «Союз-90»/«Зеленые» о пересмотре курса Германии в отношении России, отклонена, сообщила пресс-служба Бундестага.

Против проголосовало большинство парламентариев. Предложение отказались поддержать «фракции ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, «Альтернативы для Германии» и Левой партии». При этом свободные демократы воздержались, так что за резолюцию голосовали только сами «зеленые», передает ТАСС.

Документ под названием «Пересмотр курса в политике в отношении РФ – последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок» предлагал признать, что для энергоснабжения Европы «не нужен новый газопровод, такой как «Северный поток – 2». Кроме того, утверждалось, что он якобы «вреден для климата». Берлин призывали «отказаться от проекта».

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.