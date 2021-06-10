 

Москалькова не получала обращений в защиту Сапеги

10.06.2021, 23:42, Новости дня
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В аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой не поступало обращений в защиту россиянки Софьи Сапеги, арестованной в Белоруссии, сообщили в аппарате.

Аппарат омбудсмена сообщил, что «до сих пор обращений в защиту Софьи не поступало», передает РИА «Новости».

Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.



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