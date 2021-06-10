Военные России, Белоруссии и Сербии провели совместное десантирование

В рамках подготовки к учениям «Славянское братство – 2021» прошло совместное десантирование военных России, Белоруссии и Сербии, сообщило российское Минобороны.

В десантировании участвовали спецназ вооруженных сил Сербии и военнослужащие отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил спецопераций вооруженных сил Белоруссии. Десантировались с использованием «управляемых парашютных систем типа «Крыло», а также «беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Десантирование на парашютных системах спецназначения проводилось на полигоне Раевский с высоты 2 тыс. м.

Перед этим военные трех стран «прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса» гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ, передает ТАСС.

Накануне в Новороссийск прибыли сербские военнослужащие. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России.