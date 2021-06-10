 

Мнение: Привет от ВКС

10.06.2021, 23:40, Разное
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В результате авиаударов ВКС РФ утром 10 июня был ликвидирован официальный военный спикер "Хайят Тахрир-аш-Шам" Абу Халид Шами и координатор по работе с западными СМИ Абу Мусаб аль-Хомис. Также сообщается об уничтожении главы службы безопасности ХТШ Муатаза ан-Насира и еще 5 боевиков. Отмечается, что в ударах были задействованы ударные БПЛА. Как вчера и предполагалось https://colonelcassad.livejournal.com/6830261.html, приветы миньонам Эрдогана последовали.


Абу Халид Шами


Абу Мусаб аль-Хомис.

Источник: Colonel Cassad



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